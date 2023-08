ETO NAMA I VRUĆEG SEPTEMBRA, ČAK DO 17 LETNJIH DANA: Šta to tačno znači i koliko je to stepeni? Sovilj detaljno o narednom mesecu

Meteorolog Slobodan Sovilj kaže da nakon ovog toplotnog talasa, sledi dvodnevno osveženje, kada će temperature biti u padu za 5 do 8 stepeni, tako da će se kretati oko 30 do 31 stepen.

Očekuje topliji septembar u odnosu na 30-godišnji prosek. Prognozirano je, kaže, čak 12 do 17 letnjih dana, sa temperaturom višom od 25 stepeni. Srbiju je prethodnih dana zahvatio tropski talas sa temperaturama višim od 35 stepeni. Noći su tople i sparne i gotovo da nema spavanja.

Slobodan Sovilj, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, kaže za RTS da će i danas biti sparno, ali sa malo nižom temperaturom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom u centralnim i južnim krajevima.

Prema njegovim rečima, temperature će biti od 32 do 35 stepeni u većini krajeva, dok će u Vojvodini pljuskovi izostati.

foto: Shutterstock

"Ovo je, zapravo, jedan desetodnevni talas, tokom kojeg maksimalne temperature u Srbiji dostižu od 33 do 37 stepeni. Ipak, nakon ovog talasa očekujemo dvodnevno osveženje, kada će temperature biti u padu za 5 do 8 stepeni, nakon čega bi ponovo bile oko 30 do 31 stepen“, kaže meteorolog, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a.

Dosta lepih dana biće i u septembru, prognozirano je čak od 12 do 17 letnjih dana, rekao je Sovilj i objasnio da u meteorologiji letnji dan podrazumeva maksimalnu temperaturu višu od 25 stepeni.

Navodi da je prognozirana srednja maksimalna temperatura između 23 i 27 stepeni.

"Ako pogledamo neke prosečne vrednosti, to je pozitivno odstupanje od dva stepena, dakle očekujemo topliji septembar u odnosu na prethodni 30-godišnji prosek“, naveo je Sovilj.

foto: Shutterstock

Tropski talas je, navodi, stigao sa severa Afrike i prvo zahvatio, delove Španije, Južnu Francusku, Italiju. Tamo je i dalje na snazi najviši crveni stepen upozorenja, navodi Sovilj.

Temperature su u Španiji dostizale 45 stepeni, a 40 stepeni je zabeleženo i na jugu Francuske.

"Međutim, kako se ovaj topli talas praktično približavao Balkanskom poluostrvu, malo je izgubio na snazi, tako da ipak u unutrašnjosti Balkana temperature dostižu 35 do 36 stepeni", rekao je Sovilj.

Prema njegovim rečima, jezgro tog najtoplijeg vazduha upravo je u oblasti Sredozemlja, ali i Pirinejskog poluostrva, južne Francuske, Balkana, dok je svežije na severu Evrope.

"Ovakva situacija će se zadržavati i u narednih 7 do 8 dana s tim što će jezgro najtoplijeg vazduha iz zapadnog Sredozemlja da se premešta dalje ka Crnom moru i ka Maloj Aziji, tako da će konačno vrućina bar na zapadu i jugozapadu Evrope posustati", rekao je meteorolog.

Kurir.rs/RTS/Bojana Marković