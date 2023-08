Beograd dobija novu adresu pobednika – pogledajte gde vas čeka stan iz snova

Potraga za idealnim mestom za život u metropoli kao što je Beograd uglavnom podrazumeva kompromise. Miran kraj sa puno zelenila obično je udaljen od glavnih gradskih dešavanja, a ako pronađete dobar stan u centru, problem može predstavljati nedostatak parking mesta ili dečijih igrališta. Izgradnjom i stalnim razvojem Beograda na vodi, stanje na tržištu nekretnina se značajno promenilo. Osim što se najmodernije naselje u Srbiji gradi prema urbanom konceptu „grada od 15 minuta“, gde vam je sve nadohvat ruke, sa svakom novom stambenom zgradom redefinišu se standardi savremenog komfora i udobnosti.

foto: Promo

To naročito važi za BW Victoria, jednu od nekoliko ekskluzivnih zgrada koje se nalaze na samoj obali reke i imaju direktan izlaz na najlepše beogradsko šetalište, Sava Promenadu. Osim vrhunske lokacije, ono što ovu zgradu dodatno izdvaja od ostalih na tržištu jeste i jedinstveni residential club, koncipiran po principu business lounge-a. Stanari će moći da ga koriste kako za poslovne, tako i za privatne sastanke.

foto: Promo

I sve ostalo što očekuje buduće stanare potpuno opravdava naziv zgrade. BW Victoria je u svakom pogledu adresa pobednika, ljudi koji za sebe i svoje najbliže žele samo najbolje. Lako je zamisliti lepotu svakodnevice koja počinje jutarnjom kafom na terasi s pogledom na reku „u dvorištu“, a završava se laganom šetnjom pored Save ili opuštanjem u luksuznoj spa zoni na prvom spratu, koja obuhvata zatvoreni bazen, saunu, teretanu i svlačionicu sa tuševima.

foto: Promo

Nova zgrada upečatljive arhitekture, u kojoj se oličavaju kubične forme karakteristične za beogradski modernizam, pružiće stanarima sve prednosti „grada od 15 minuta“, koncepta održivog urbanog planiranja, kojem je cilj da stvori okruženje u kojem će stanari do škole, vrtića, prodavnice, frizerskog salona ili mesta za rekreaciju stići za najviše 15 minuta peške ili biciklom.

foto: Promo

Po ovom principu se razvija i Beograd na vodi. Stanarima BW Victoria biće dovoljno svega tri minuta lagane šetnje da stignu do budućeg najsavremenijeg sportskog centra u gradu, odnosno četiri minuta da pešice odvedu dete do državne dvojezične osnovne škole i vrtića, Dečijeg centra ili Istorijskog muzeja Srbije, koji će biti smešteni u zaleđu Savskog trga. Toliko im treba da stignu i do obližnje buduće metro stanice na kojoj će se ukrštati prve dve linije podzemne železnice, a odatle lako stižu do bilo koje lokacije. Na samo pet minuta od izlaza iz zgrade stiže se i do Galerije, najveće šoping, zabavne i gastronomske destinacije u regionu jugoistočne Evrope.

foto: Promo

Novom mrežom saobraćajnica, Beograd na vodi je dobro povezan sa ostalim delovima grada, tako da stanari BW Victoria svuda jednostavno mogu da dođu i sopstvenim automobilom. Do poslovnog dela Novog Beograda treba im 5, a do aerodroma 15 minuta vožnje. Manje vremena izgubljenog u saobraćaju ostavlja više prostora za porodicu, hobije i rekreaciju. Bogata kulturna scena Beograda takođe im je nadohvat ruke, kao i uređene zelene površine i kilometri uređenih biciklističkih staza koji prolaze kroz celo naselje i uz reku spajaju Sportski centar 25. maj sa Adom Ciganlijom. Ljubitelji aktivnog života mogu ostaviti dvotočkaše u posebnoj prostoriji u prizemlju zgrade BW Victoria, koja ima poseban ulaz sa spoljne strane, dok je sa stambenim delom povezana kroz lift lobi.

foto: Promo

Ne propustite priliku da se pridružite klubu pobednika na jednoj od najtraženijih adresa u gradu i osigurate sebi i svojoj porodici luksuzan život u prvom redu do reke, uz specijalan plan otplate na 7 rata tokom izgradnje, uz 0% kamate. Sve što preostaje jeste da se registrujete i zakažete termin sa savetnikom na Prodajnom danu 1. septembra od 10 do 19 časova u Prodajnom centru na Sava Promenadi i već ste na korak do života o kom ste uvek maštali.

