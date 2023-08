IZMUČENI TURISTI VRATILI SE U SRBIJU IZ BRITANIJE, ALI TU JE NOVI ŠOK! Autobus isključen iz saobraćaja, rekli im SNALAZITE SE!

Drama srpskih turista koji su prošli kroz agoniju u Velikoj Britaniji jer im se pokvario autobus, još nije završena, iako su pre dva sata prešli granični prelaz i ušli u Srbiju. Posle nekoliko dana prospavanih u hodnicima hotela, sada će do Beograda morati da dođu "ako se snađu"!

Podsetimo, putnicima iz Srbije koji su krenuli na petnaestodnevno putovanje po Velikoj Britaniji preselo je 23. avgusta kada im se pokvario autobus, pa su ostali bez prevoza u Edinburgu.

Nevolje grupe na putovanju po Velikoj Britaniji u trajanju od 15 dana u organizaciji agencije "Trip Top Travel" počinju desetog dana putovanja, u Edinburgu odakle je trebalo autobusom da se upute u Kardif, glavni grad Velsa. Umesto da po dogovoru krenu u 22 sata autobusom za Kardif, oni na parkingu zatiču oštećen autobus koji je imao sudar sa autobusom nemačkih registarskih tablica prilikom isparkiravanja. Ispostavilo se da autobus naših putnika nije u voznom stanju.

Posle svega što su doživeli, danas su se vratili u Srbiju, ali ne i u Beograd. Naime, kako Kurir saznaje, njih je posle graničnog prelaza kod Subotice sačekala policija, pa ih je pod pratnjom sprovela do lokacije na kojoj je izvršen vanredni tehnički pregled.

Policija pod pratnjom sprovodi autobus

00:08 Autobus iz Britanije uz policijsku pratnju poslat na tehnički pregled

- Načuli smo da je autobus isključen iz saobraćaja zbog više od 10 kazni. Iako smo mislili da ćemo brzo biti u Beogradu, od toga nema ništa. Morali smo da uzmemo prtljag na jednoj pumpi, a vrhunac bezobrazluka je to što nam je rečeno da se snalazimo - kažu putnici za Kurir.

Podsetimo, kada se saznalo za problem na putu iz turističke agencije "Trip Top Travel", koja je organizator puta, izjavili su da je "u pitanju zaista nepredviđena situacija, ali je učinjeno sve da se putnicima ublaži neprijatnost koju su neminovno doživeli."

foto: Kurir

- Dogodio se manji sudar prilikom isparkiravanja, a iako je autobus na izgled bio gotovo neoštećen, ispostavilo se da je došlo do kvara na crevu koje vezuje motor sa rezervoarom. Obzirom na to da je došlo do ovog kvara u stranoj zemlji, moralo se postupati po njihovim zakonima i pravilima. Policija je morala da izvrši uviđaj, a autobus je morao šlepom da bude prevezen u ovlašćeni servis. Pritom servis nije radio do sutradan ujutru, a morao se čekati i originalni deo za zamenu iz drugog grada - objasnili su iz agencije.

1 / 5 Foto: Kurir

Nadamo se da će neko ipak reagovati i obezbediti da se putnici vrate do Beograda.

(Kurir.rs)