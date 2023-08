AGONIJA SRPSKIH TURISTA U VELIKOJ BRITANIJI: Ostali bez autobusa, spavali u lobiju, iz agencije poručuje: PEHOVI SE DEŠAVAJU!

"Nalazimo se u veoma neprijatnoj situaciji, pa smo odlučili da uradimo sve što možemo. Pisali smo Juti, ambasadi, ali se obraćamo i medijima, sa nadom da ćemo privući bar nečiju pažnju", kažu putnici iz Srbije koji se nalaze na putovanju po Velikoj Britaniji. Kako su naveli, njihovi problemi su počeli u sredu 23. avgusta, kada su ostali bez prevoza iz Edinburga u Kardif.

Grupa od 45 putnika krenula je na putovanje po Velikoj Britaniji u trajanju od 15 dana u organizaciji agencije "Trip Top Travel", a kako sada svedoče, njihove nevolje počinju desetog dana putovanja, u Edinburgu odakle je trebalo autobusom da se upute u Kardif, glavni grad Velsa.

- Dogovor je bio da se grupa nađe kod autobusa u 22 časa. Odmah po dolasku na mesto sastanka putnici su videli da je autobus udaren sa zadnje strane, kao i da se oseti miris benzina - navode sagovornici, piše Blic.

Kako su saznali na licu mesta, došlo je do manjeg sudara njihovog autobusa sa autobusom nemačkih registarskih oznaka prilikom isparkiravanja.

Noć u lobiju

- Iako je delovalo da je nemački autobus više oštećen, sa napuklim prednjim staklom, ispostavilo se ipak da autobus naših putnika nije u voznom stanju. Da ne pričamo o tome da se čekao dolazak policije, pa neizvesnost šta će se desiti dalje - pričaju putnici koji su nam se javili.

Dodatni problem je nastao kada usled velike gužve u Edinburgu zbog velikog festivala koji je u toku, nije bilo moguće da se pronađe smeštaj za putnike iz Srbije, obzirom na to da je postalo izvesno da neće to veče nastaviti svoj put.

- Vođa puta je tvrdio da ne može da se pronađe smeštaj za celu grupu, kao i da servisi koji bi mogli da poprave autobus rade tek ujutro. Na kraju je hotel "Double Tree by Hilton" pustio naše putnike da prespavaju u njihovom lobiju. Rečeno nam je da će novi prevoz po nas doći oko 11.30 časova narednog jutra - dodaju.

Ipak, hotel su morali da napuste već u 9 časova.

- Tek ujutro je počela agonija. Ustanovljeno je da kvar ne može biti otklonjen u istom danu, te da će po nas putnike doći drugi autobus i prevesti nas na sledeću destinaciju, u grad Kardif. Njihov, kojim smo i stigli iz Srbije, će doći po nas odmah nakon popravke, te ćemo moći da nastavimo put kući. Rečeno nam je da u 11.30 budemo na dogovorenom mestu, ali autobus nije stigao do 20 časova - kaže jedna od putnica, Bojana Tatić.

Kako dodaje, među putnicima ima starijih ljudi, ali i dece. Mnogi su se usput i prehladili i razboleli.

Prevoz do Kardifa i nova neizvesnost

Prema rečima naših sagovornika, po njih su došla dva minibusa indijskog prevoznika, da bi nakon deset sati vožnje, oko 6 ujutru došli u Kardif i bili smešteni u hotel.

- Trebalo je u hotelu u Kardifu da ostanemo do 12 časova, pa je agencija ipak doplatila do 14 časova. Ne mogu da kažem, vodič se zaista trudio maksimalno da nam izađe u susret, ali agencija je u svemu ispala dosta nepripremljena - navodi još jedna putnica Bojana Stojanov.

Kako dodaje, prema prvobitnom planu trebalo je da se večeras putnici upute za Brisel, gde je predviđeno još jedno noćenje, a u nedelju popodne bi krenuli za Srbiju. Ipak, sada ne znaju kako će ostatak puta izgledati.

Agencija: Pehovi se dešavaju, učinili smo sve da to ispravimo Kako je rečeno iz turističke agencije "Trip Top Travel", u pitanju je zaista nepredviđena situacija, ali je učinjeno sve da se putnicima ublaži neprijatnost koju su neminovno doživeli. - Dogodio se manji sudar prilikom isparkiravanja, a iako je autobus na izgled bio gotovo neoštećen, ispostavilo se da je došlo do kvara na crevu koje vezuje motor sa rezervoarom. Obzirom na to da je došlo do ovog kvara u stranoj zemlji, moralo se postupati po njihovim zakonima i pravilima. Policija je morala da izvrši uviđaj, a autobus je morao šlepom da bude prevezen u ovlašćeni servis. Pritom servis nije radio do sutradan ujutru, a morao se čekati i originalni deo za zamenu iz drugog grada - objasnili su iz agencije . Kako dodaju, trudili su se da što pre obezbede smeštaj za putnike, ali to nije bilo moguće. - U Edinburgu je trenutno u toku veliki festival, kada iz svih krajeva zemlje, ali i sveta dolaze baš tu. Poređenja radi, to je kao za vreme trajanja Exit festivala u Novom Sadu. Smeštaj za grupu od 45 ljudi nije bilo moguće naći, sve je bilo zauzeto. Nekako smo se i tu snašli. Ne možemo reći da je idealno, daleko je od toga, ali smo zaista učinili sve u svojoj moći - kažu.

Prenoćište o trošku agencije

Putnicima će i večeras biti obezbeđeno prenoćište u hotelu u Kardifu, obzirom na to da će autobus po njih moći da dođe tek sutra. Potom će se uputiti ka Briselu, gde je takođe planirano da prenoće.

- U kontaktu smo sa našim konzulatom u Velikoj Britaniji, kao i sa turističkom inspekcijom. Niko od putnika nije bio gladan ni žedan, troškove dodatnih noćenja snosili smo kao agencija. Postupili smo maksimalno odgovorno koliko se može u takvoj situaciji, kada ste u stranoj zemlji a dešavaju se nepredviđene situacije. Naposletku, putnici će samo sa jednim danom zakašnjenja doći nazad u Srbiju - tvrde iz ove turističke agencije.

Kako dodaju, razumeju da su putnici izmoreni, jer je putovanje poput ovog samo po sebi veoma naporno, obzirom na to da se obilaze mnoge zemlje sa kratkim zadržavanjima i da se dosta vremena provodi u autobusu.

- Kvarovi se dešavaju, to su autobusi koji pređu 7.500 kilometara za 15 dana, ali što je najvažnije, ovde nije ni bio u pitanju kvar, već jednostavno peh koji se dogodio. Umor na proputovanjima je samo pogoršao osećaj putnika i skratio njihovo strpljenje, što je razumljivo. Zato smo dali sve do sebe da to ispravimo i ne vidimo osnova da se priča plasira u medije - poručuju iz agencije.

