SPAVALI PO STOLOVIMA I HODNICIMA: Srpskim turistima preselo putovanje u Englesku, ostali bez prevoza, a onda novo iznenađenje FOTO

Putnici iz Srbije koji su krenuli na petanaestodnevno putovanje po Velikoj Britaniji od srede 23. avgusta proživljavaju agoniju, kada su ostali bez prevoza iz Edinburga u Kardif.

Nevolje grupe na putovanje po Velikoj Britaniji u trajanju od 15 dana u organizaciji agencije "Trip Top Travel" počinju desetog dana putovanja, u Edinburgu odakle je trebalo autobusom da se upute u Kardif, glavni grad Velsa.

Umesto da po dogovoru krenu u 22 sata autobusom za Kardif oni na parkingu zatiču oštećen autobus koji je imao sudar sa autobusom nemačkih registarskih tablica prilikom isparkiravanja. Ispostavilo se da autobus naših putnika nije u voznom stanju, da su vozači morali da sačekaju policiju - pričaju putnici.

Dodatni problem je nastao kada zbog velike gužve u Edinburgu zbog velikog festivala koji je bio u toku, nije bilo moguće pronaći smeštaj za putnike iz Srbije, obzirom na to da je postalo izvesno da neće to veče nastaviti svoj put.

- Vođa puta je tvrdio da ne može da se pronađe smeštaj za celu grupu, kao i da servisi koji bi mogli da poprave autobus rade tek ujutro. Na kraju je hotel "Double Tree by Hilton" pustio naše putnike da prespavaju u njihovom lobiju. Rečeno nam je da će novi prevoz po nas doći oko 11.30 časova narednog jutra - dodaju. Hotel su morali da napuste već u 9 časova.

- Tek ujutro je počela agonija. Ustanovljeno je da kvar ne može biti otklonjen u istom danu, te da će po nas putnike doći drugi autobus i prevesti nas na sledeću destinaciju, u grad Kardif. Njihov, kojim smo i stigli iz Srbije, će doći po nas odmah nakon popravke, te ćemo moći da nastavimo put kući. Rečeno nam je da u 11.30 budemo na dogovorenom mestu, ali autobus nije stigao do 20 časova - kaže jedna od putnica, Bojana Tatić.

Jedna od putnica Biljana J. je za Kurir izjavila da " su na putu koji su jedva dočekali, zbog loše organizacije, sebičnosti i neodgovornosti agencije, doživeli toliko neprijatnosti, počev od toga da smo 24 sati proveli, sa sve koferima, na ulici u Edinburgu, do toga da smo od Edinburga do Kardifa putovali 10 sati mini busevima, kao u “Ko to tamo peva”. Među putnicima je bilo starijih, majki sa decom i skoro svi smo se porazboljevali, pojedini su odustali, vratili se o svom trošku kućama, jer su strahovali za svoju bezbednost, ukoliko bi nastavili putovanje", kaže Biljana.

Po njih su došla dva minibusa indijskog prevoznika, da bi nakon deset sati vožnje, oko 6 ujutru došli u Kardif i bili smešteni u hotel. Iz turističke agencije "Trip Top Travel" su izjavili da je u pitanju zaista nepredviđena situacija, ali je učinjeno sve da se putnicima ublaži neprijatnost koju su neminovno doživeli.

- Dogodio se manji sudar prilikom isparkiravanja, a iako je autobus na izgled bio gotovo neoštećen, ispostavilo se da je došlo do kvara na crevu koje vezuje motor sa rezervoarom. Obzirom na to da je došlo do ovog kvara u stranoj zemlji, moralo se postupati po njihovim zakonima i pravilima. Policija je morala da izvrši uviđaj, a autobus je morao šlepom da bude prevezen u ovlašćeni servis. Pritom servis nije radio do sutradan ujutru, a morao se čekati i originalni deo za zamenu iz drugog grada - objasnili su iz agencije .

Kako dodaju, trudili su se da što pre obezbede smeštaj za putnike, ali to nije bilo moguće.

- U Edinburgu je trenutno u toku veliki festival, kada iz svih krajeva zemlje, ali i sveta dolaze baš tu. Poređenja radi, to je kao za vreme trajanja Exit festivala u Novom Sadu. Smeštaj za grupu od 45 ljudi nije bilo moguće naći, sve je bilo zauzeto. Nekako smo se i tu snašli. Ne možemo reći da je idealno, daleko je od toga, ali smo zaista učinili sve u svojoj moći - rekli su u agenciji.

