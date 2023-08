LIDL I MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU: LUPILU RADIONICE RANOG RAZVOJA

Projekat „Lupilu radionice ranog razvoja“, u okviru kojeg će roditelji dece do tri godine, kao i budući roditelji, imati priliku da uz vođstvo psihologa i patronažnih sestara uče o važnosti psihofizičkog razvoja dece u prvim godinama života, počeo je danas i trajaće do kraja septembra. To su na današnjoj konferenciji za medije najavile ministarka za brigu o porodici i demografiju, Darija Kisić i Jasmina Šrndić, rukovodilac Korporativnih komunikacija u Lidlu Srbija.

„Trenutak kada postanemo roditelji je najlepši na svetu i roditeljima je u tom momentu potrebna velika podrška. Sve nedoumice, strahovi, brojna pitanja koja se odnose na razvoj i vaspitanje deteta, sve to nije ništa neuobičajeno. Zato su ovakve radionice i ovakvi razgovori od ogromnog značaja. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je sa zadovoljstvom podržalo ovu radionicu, jer želimo na svaki način da podržimo roditelje i buduće roditelje, a sve u cilju da nas bude što više“, izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić.

Kompanija Lidl Srbija poziva buduće, kao i roditelje male dece, da pohađaju ove besplatne radionice i saznaju kako da pravilno pristupe detetu pri razvoju motoričkih veština, istovremeno osiguravajući sticanje navika i pravilan emotivni razvoj.

„Za svakog roditelja je vrlo važno da svoje dete izvede na pravi put, pa od prvog dana pažljivo brine o svakom koraku. Na tom putu želimo da Lidl, sa svojim proizvodima visokog kvaliteta koji su namenjeni upravo najmlađima, bude pouzdan partner onima koji o njima brinu. Zato danas pod okriljem našeg Lupilu brenda obeležavamo početak projekta Lupilu radionice ranog razvoja za mlade roditelje“, izjavila je rukovodilac Korporativnih komunikacija u Lidlu Srbija Jasmina Šrndić.

U toku dana održana je prva od pet planiranih radionica, vođena na interaktivni način od strane specijaliste medicinske psihologije Anke Marjanović Radonjić. U sklopu radionice, učesnici su imali priliku da saznaju koje su emocionalne potrebe novorođenčeta i zašto je prva godina života značajna u razvoju, kao i na koji način se partnerska dinamika menja prilikom dolaska novog člana porodice. Radionica je obuhvatila i teme poput emocionalnog i psihološkog razvoja dece, između ostalog i kako prepoznati ponašanja koja odstupaju od uobičajenog razvoja i kada potražiti stručnu pomoć.

Nakon prve održane radionice u Beogradu, „Lupilu radionice ranog razvoja“ će tokom septembra biti sprovedene i u Čačku, Zrenjaninu, Novom Pazaru i Vranju.

Lupilu je Lidlov brend za najmlađe koji u svojoj paleti nudi paletu superupijajućih pelena i gaćica za bebe, napravljenih bez parfema i losiona, kao i širok asortiman kozmetičkih i higijenskih proizvoda koji neguju prirodnu zaštitnu barijeru nežne bebine kože, a koji su napravljene bez upotrebe sapuna, silikona i mineralnih ulja.

O Lidlu

Kompanija Lidl, kao deo nemačke Švarc grupe (Schwarz Gruppe), predstavlja jednog od vodećih prehrambenih trgovinskih lanaca u Nemačkoj i Evropi. Posluje u 32 zemlje širom sveta, sa oko 12.200 prodavnica, kao i više od 220 logističkih centara i skladišta u 31 zemlji sveta.

Lidl je u Srbiji svoje prve prodavnice otvorio u oktobru 2018. godine i trenutno ima 67 prodavnica u 38 gradova širom zemlje. Imamo dugoročne planove sa ciljem da potrošačima širom Srbije ponudimo jedinstveno iskustvo kupovine i najbolji odnos cene i kvaliteta, po čemu smo prepoznati u svetu. Na osnovu sertifikovanja od strane Top Employers Institute za najboljeg poslodavca, Lidl je nosilac sertifikata „Top Employer Serbia“ i „Top Employer Europe” već treću godinu zaredom.

