RAZVIJANJE TOLERANCIJE KROZ TARABU LEPIH REČI! Plemenita akcija škole Drinka Pavlović: Učestvuje i veliki broj prolaznika!

U Kosovskoj ulici broj 19 gde se nalazi Osnovna škola "Drinka Pavlović", osvanula je "Taraba lepih reči". Deca, roditelji i prolaznici su se potpisivali na beli papirni plakat prostrt duž ograde škole, kako bi tu ostavili svoje lepe misli, želje i poruke. Posebnu ulogu su naravno imali đaci prvaci, čija je radost najviše ispunila belinu papira.

Tarabu lepih reči posetila je Lena Sudar, novinarka Kurira i razgovarala sa vršiocem dužnosti direktora Biljanom Popović:

- Ideja je nastala pre nekoliko godina od strane jednog učitelja naše škole. Shvatili smo da je to sjajna ideja i da to treba češće da radimo. Počeli smo juče kada smo imali svečani prijem prvaka. Prve reči su pisali roditelji kojima smo poželeli dobrodošlicu i zamolili ih da nešto lepo napišu na našim banerima. Plan je da do petka svaki dan izlazi po jedan razred sa svojim učiteljicama i da pišu lepe reči. Cilj da se razvija tolerancija kroz upućivanje lepih reči.

A taraba lepih reči privukla je i veliki broj prolaznika:

- Juče poslepodne i danas prolaznici se upisuju vrlo intenzivno - rekla je Popović.

