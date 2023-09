IVANU OLUJA U GRČKOJ ODNELA AUTO, OSTAO ZAGLAVLJEN, A ONDA SU NAIŠLI SRBI: Nikada neće zaboraviti ono što su uradili za njega

Oluja "Danijel" i poplave koje su zadesile Grčku, mnogim turistima pokvarile su letovanje, a među njima su i srpski turisti koji su se našli u ovoj zemlji. Neki su silom prilika prekinuli svoj odmor i krenuli putem Srbije, dok su drugi odlučili da ostanu. Jedan od njih je i Ivan, koji je na internetu podelio svoje iskustvo iz poplavljene Grčke.

Ivan iz Srbije je u Fejsbuk grupi "Grčka info" podelio svoje iskustvo sa putovanja od poluostrva Pilio do Larise. Kako su se on i njegova verenica našli u ovoj zemlji tokom oluje "Danijel", svojom objavom želeo je da pomogne ostalim Srbima koje je zadesio sličan problem. U svojoj opširnoj objavi, objasnio je da su im u rešavanju problema najviše pomogli sami Srbi, kojima se, kako kaže, neće nikada dovoljno odužiti.

"Poštovani, podelio bih iskustvo koje verenica i ja imamo a odnosi se na polazak sa poluostrva Pilio i putovanja do Larise. Slažem se da ima razloga za optimizam (uvek ih ima!) ali bih naveo i neke od poteškoća na koje smo naišli a nadam se da će ih drugi izbeći.

Pre svega, sa samog poluostrva izuzev jednog broda, o čijem vremenu dolaska na zapadnu obalu poluostrva gde smo bili smešteni i gde nam je bujica odnela automobil a i nas same u jednom trenutku (neću ulaziti u detalje, to je naša muka) nismo bili obavešteni, nije bilo organizovanog transporta do Volosa. Mi smo se prevezli u subotu jednim taksijem koji odnedavno saobraća na relaciji Argalasti-Volos ali verujem i nadam se da će uskoro biti i drugih, povoljnijih i za veće grupe prigodnih opcija.

Pred polazak iz Argalastija sam sa stanice u Volosu dobio informaciju da postoji autobuska linija do Soluna ali se situacija tokom samog puta promenila usled daljeg porasta vodostaja reke Pinio. Ukoliko neko polazi iz Volosa neka se što detaljnije informiše o stanju na putevima, čak i neposredno pred polazak, jer se situacija brzo može promeniti.

Kako autobus nije mogao do Soluna, putovali smo do Larise. Autobus nije išao auto-putem već moto-putem koji je paralelan sa njime, ali ide kroz regiju koja je sada pod upozorenjem za veliki rizik od poplava. Zaista, sa obe strane puta su ogromne površine vode koja prekriva zemljište i u jednom delu se i preliva preko puta, te prelazak nije sasvim siguran.

Po dolasku u Larisu uviđamo da su smeštaji u ovdašnjim hotelima i apartmanima gotovo u potpunosti popunjeni, te je praktično nemoguće naći prenoćište. Od osobe zaposlene na autobuskoj stanici saznao sam za prihvatni centar koji je smešten u Prvoj gimnaziji. Tamo su nas ljubazne gospođe koje inače rade kao profesori u školi povezale sa jednim gospodinom iz Srbije i njegovom porodicom, koji su nas prihvatili u svoj dom, za šta ne znam da li ću ikada moći dovoljno da im se odužim. Kod same škole bilo je još osoba iz Srbije i Severne Makedonije, te u slučaju da ne možete da nađete smeštaj mislim da je najbolje uputiti se tamo jer su ljudi koje sam tamo sreo izuzetno ljubazni i predusretljivi te će se naći neko rešenje.

Pomoć uvek potražite u lokalnoj samoupravi, koja će naći načina da Vam pomogne, barem je takvo moje iskustvo sa divnim ljudima iz Argalastija. Takođe u Larisi postoji relativno brojna srpska zajednica čiji su članovi izuzetni ljudi koji su spremni da pomognu.

Kao što sam naveo u komentaru jedne od objava, izlaz iz Larise na autoput ka Solunu je pod vodom, još uvek nemam informaciju kada možemo očekivati da put postane prohodan.

Za osobe koje su kupile neku autobusku kartu na stanici u Volosu a polazak se ne može realizovati - budite uporni, njihova politika je da nema refundiranja troškova već samo promene datuma i vremena putovanja, ali se uz upornost karta može zameniti za neku drugu relaciju ili dobiti novac nazad. U Larisi je već drugačija praksa, kako sam video na samoj stanici oni vrše refundiranje bez ikakvih problema.

Kako sam i sam u ovom trenutku u teškoj situaciji ne mogu mnogo da pomognem, ali se nadam da će bar ove informacije nekome moći biti od koristi u ovim zbunjujućim i teškim danima", napisao je on u svojoj objavi.

Mnogi članovi ove Fejsbuk grupe zahvalili su se Ivanu na njegovim informacijama, ali su mu i, kao i drugim Srbima koji se nalaze u Grčkoj, poželeli srećan povratak kući.

