"NEPOŠTOVANJE, NE DAJEMO MALI NOVAC!" Jutros stigla na plažu i odmah oplela po Grcima, usledili komentari - "Gospođo, opustite se"

Iako je danas počela jesen, Srbi ne odustaju od odmaranja na plažama Grčke, a mnogi kažu da je u ovo vreme morska voda najprijatnija.

Međutim, turistkinja Afrodita objavila je u Fejsbuk grupi Grčka info koliko se jutros razočarala kada je stigla u jedno od omiljenih letovališta Srba.

- Jutros sam stigla u Nei Pori, vreme je prijatno, more toplo za plivanje. Moji prvi utisci su da su naši prijatelji Grci završili sezonu iako ima poprilično gostiju. Plaža se ne čisti, apartmani za koje ne dajemo tako baš mali novac, takođe. Iznenadilo me da market u kome sam htela nešto da kupim radi samo do 17 časova, a ljudi se vraćaju sa plaže kasnije - piše ona.

Afrodita kaže da je ovo nepoštovanje prema turstima, a da je obaveza domaćina da im obezbede da se lepo osećaju u svakom trenutku.

- Nisam od onih koja traži dlaku u jajetu, ali nepoštovanje turista je ne omogućiti im da se normalno i lepo osećaju u njihovom mestu. Inače svake godine dolazim u Grčku, obično je to Kasandra. Htela sam da promenim malo i posetim ovu oblast i verujte mi da je ista kao pre 21 godinu, kada sam bila u Paraliji i tada rekla da neću nikada više ići.

Mislila sam da je ova oblast uznapredovala, ali nažalost nije. Plaže se ne čiste i nije mi jasno da tako nonšalantno meštani ne mare, pa makar da je samo 20 posetilaca koji su odvojili novac da im ostave.

Možda se ne slažete sa mnom, možda ćete reći da je sezona prošla, ovo je samo moje zapažanje - napisala je ona ogorčeno.

Ubrzo je dobila i odgovore drugih korisnika društvenih mreža, koji su, uglavnom navodili da je u mestima gde se oni nalaze "lepo vreme kao i sve ostalo", a neki su joj poručili i da treba malo da se "opusti".

- Gospođo, sezona traje do 20. septembra, turista je znatno manje u ovom periodu i većina ljudi koji iznajmljuju apartmane ili imaju barove ne žive u Nei Poriju. Mesto ima veoma malo stanovnika tokom zimskog perioda, pa samim tim imaju obaveze u mestima gde žive do početka nove sezone. Ne branim nikoga, samo imamo dosta prijatelja baš u tom delu, i godinama letujemo u Nei Poriju, pa eto tako znam kako funkcioniše sve kada sezona prođe.

- Čudo da još nekoga i ima u Nei Poriu jer posle 1.10 teško da naiđete na nekoga. Dobro je i da radi ta prodavnica sobzirom da je za njih sezona završena a Nei Pori je veštački izgrađeno turističko mesto i u njemu van sezone nema stanovnika.

Slično iskustvo kao Afrodita, imao je još jedan turista ali na drugoj lokaciji.

- I ja sam u Olimpic Beach, isto se dešava, prošle godine oko 25. septembra 80 odsto lokala bilo je zatvoreno. Sad se još drže ali već vidim par zatvorenih, i kada sam pitao zašto to rade, kažu da gube novac jer plaćaju i kiriju i radnike a nemaju goste, i naravno da je logično da zatvaraju. Meni prošle god 30. radila samo jedna prodavnica i jedna brza hrana a tad došla nova tura gostiju i iskreno sam se pitao gde će da kupuju. Ali u svakom slučaju uživajte, vreme je stvarno lepo i treba ga iskoristiti maksimalno.

Međutim, ima u drugačijih iskustava.

- Neos Marmaras pun, centar grada uveče ne možeš da šetaš koliko ljudi ima. Danju plaže pune, ima ljudi i na divljim plažama. Marketi rade normalno, u centru ima dva koja rade do kasnih noćnih sati. Restorani uveče puni. Izgleda je do mesta koje ste posetili, a ne globalno.

