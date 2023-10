"TO MI JE POSLEDNJA SLIKA KOJU PAMTIM" Roditelji devojčice ubijene u Ribnikaru progovorili o najstrašnijem danu u životu

O najstrašnijem danu u svom životu, o svemu proživljenom i doživljenom, po prvi put hrabro su progovorili roditelji jedanaestogodišnje stradale devojčice Ane Božović.

Obukla je suknju i prsluk i otišla

Anin otac Ivan Božović prisetio se tog jutra kada je po poslednji put svoju devojčicu zagrlio, poljubio i ispratio u školu. Ana u suknji koju je kupila u Solunu i prsluku koji je obukla jer je on to tražio - to je poslednja njena slika koju pamti.

- Ja sam je budio pred školu, budim je poljupcima, ljubim je u čelo, obraze, nos... dok ne otvori oči, onda se okrene, zagrlimo se i tako smo se budili svako jutro, kao i to jutro. Onda je bilo glavno šta će obući. Kupila je suknju u Solunu, obukla je neki prsluk, i sećam se kako sam je poljubio dok je jurila kroz vrata. To mi je poslednja slika - rekao je tata Ivan Božović.

Majka Ninela Radičević kaže kako roditelji misle kako je škola sigurno mesto.

- Poslala sam dete u školu. I vi nekako uvek mislite da je škola sigurno mesto. Onog trenutka kada dete uđe u školu ti kažeš - dobro, sad je sigurno - kaže majka. Ali onda je stigao poziv.

Otac ističe kako im je danas najveća uteha što znaju da su svojoj Ani neprestano govorili koliko je vole i koliko im znači.

- To nam pruža utehu jer znamo da smo joj svaki dan iskazivali ljubav i podršku, čak i kad nas je zvala da joj donesemo novac za užinu - rekao je Ivan Božović.

A da je Ana stvarno bila posebna devojčica svedoče reči njene majke koja ističe kako je ona bila veselo i neopterećeno dete koje je uvek širilo sreću i ljubav prema drugima.

- Ona je tako unosila neku sreću, neku toplinu. Stalno je bila vesela, stalno se borila za neku pravdu, stalno je štitila slabije od sebe. Njena soba još je ostala ista, nismo ništa menjali, kad uđem, još sve miriše na nju - priča majka.

- Nama će ostati večno pitanje zašto se ovo dogodilo i kako. Kako je dečak od 13 godina izvršio tako masovno ubistvo. Ta njegova preciznost i hladnokrvnost vam ledi krv. Sve se dogodilo u dva minuta - kaže majka.

