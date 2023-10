HLADNI FRONT JURI PREMA SRBIJI: Najnovija vremenska prognoza meteorologa, evo koji delovi Srbije su PRVI NA UDARU

Današnji dan doneo je Srbiji pravo letnje vreme, uz temperature preko 25°C, a dostizale su i 28°C. Ipak, sve više nam se bliži manja promena vremena.

Ove večeri preko severa Evrope premešta se ciklon, a u sklopu njega i hladni front. On je ove večeri stigao do Alpa i sve više se približava Srbiji.

Pred Srbijom je još jedna vedra, ali i hladna noć, pred jutro u dolinama i kotlinama sa maglom.

Minimalna temperatura do jutra spustiće se na vrednosti od 6 do 12°C, a maksimalna dnevna biće od 20°C na severu Vojvodine do 28°C na jugu Srbije, u Beogradu do 24°C.

Već u toku noći ka sredi jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni, ali će i dalje biti slab.

Već u sredu do sredine dana u Vojvodini se očekuje prodor hladnog fronta sa severozapada, ali on će do Srbije doći dosta oslabljen.

Očekuje se povećanje oblačnosti i priliv svežije vazdušne mase, a počeće da duva i umeren do jak severozapadni vetar.

U toku poslepodneva ovaj oslabljeni hladni front doneće manje pogoršanje vremena i ostalim predelima Srbije.

U većem delu Srbije ostaće suvo, tek ponegde uz slabu kišu ili pljusak i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Dakle, osim pojačanog severozapadnog vetra, povećanja oblačnosti i manjeg pada temperature vazduha, ne očekuje se značajnije pogoršanje vremena.

Srbija će i dalje ostati pod uticajem anticklona i visokog vazdušnog pritiska, pa će vreme i u narednom periodu biti stabilno i suvo, malo svežije, ali umereno toplo.

Prosek maksimalne temperature za ovaj deo oktobra u Srbiji je od 20 do 24°C.

Ono što je zasigurno je to da će i ovogodišnji oktobar imati izraženo Miholjsko leto, a da prema današnjim proračunima onog pravog jesenjeg zahlađenja nema minimum do sredine oktobra, ako ne i kasnije.

Veoma ugodno i stabilno vreme ići će na ruku ratarima i poljoprivrednicima.

Ipak, hladne noći i jutra, u nekim predelima i sa maglom, podsetiće nas da smo sada već uveliko bar kalendarski zakoračili u jesen.

