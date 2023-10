"JESAM, MORAO SAM I SA BABOM" Šok-ispovest gastarbajtera Vlade kako je došao do nemačkih papira, voditelj vrišti od smeha (VIDEO)

"Bila je to gošća koju sam vozio u taksiju, i ona je ta koja me je sastavila s tom ženom da se za pare venčamo i ostanem tu u Nemačkoj... Imala je 60 godina, radila u staračkom domu, i počela da me ucenjuje za se**ualni kontakt ... Rekla mi ako nemamo taj kontakt, raskinuće mi taj brak sa Švabicom", deo je šokantne ispovesti gastarbajtera Vlada, poreklom iz Bosne, koji je pred kamerom opisao kako se posle života u najgoroj bedi u detinjstvu snašao u Nemačkoj.

Vladu Ivanoviću danas su 53 godine, iza njega je teška ali i neverovatno živopisna sudbina koju je pisao sa čak četiri supruge i šestoro dece. Ova četvrta, veli, najbolje ga razume, a sa svakom od tri ima po dvoje dece osim sa prvom, Švabicom, sa kojom se venčao zbog papira.

Tu se podsetio i svog dolaska u Nemačku pa ispričao i neverovatnu priču od koje novinar koji je s njim razgovarao nije mogao da dođe sebi i prestane da vrišti od smeha...

foto: Youtube Printscreen/Auslenderi

- Imala je 60 godina, radila u staračkom domu, i počela da me ucenjuje za se**ualni kontakt ... Rekla mi ako nemamo, raskinuće mi taj brak sa Švabicom... Ja sam morao s njom imati s**s da bi ostao u kontaktu sa Švabicom da se venčamo... To su problemi, sačuvaj Bože, morao sam i sa babom - mrtav ozbiljan priča Vlade pred kamerom Jutjub kanala Auslenderi koji beleži životne priče gastarbajtera koji su u Nemačku došli iz cele nekadašnje Juge.

- Došao ja kod nje u stan ko čovek, da joj se zahvalim, doneo joj flašu pića, a nisam znao da pije, za sat popila celu flašu, napila se, sedeli smo i kad sam pošao kući, uhvati me za ruku... Uvukla me u spavaću sobu, rekao sam joj da ja to ne mogu s njom a ona kaže ako neću, raskinuće mi taj kontakt sa Švabicom... A baba još kaže da nije 10 godina imala s**s... A baba je, Bože sačuvaj, sve mi se zgadilo al morao sam... Eto takav je moj život - ispričao je Vlade.

40.000 maraka dao sam joj 1997. samo da se venčamo S Nemicom o kojoj je govorio venčao se 1997. isključivo zbog papira kako bi ostao u Nemačkoj. - 40.000 sam joj dao 1997. samo da se venčamo, a ona mi rekla da hoće i svadbu pa sam i to platio... Odrastao sam u Tuzli, u bedi, nas četvoro dece, otac jedini radio ... Deca na odmoru u školi jedu, ja gledam, ostao sam željan i salame i eurokrema. Jako je teško bilo i tad naći curu ako nemaš, a ja nisam imao, u školu išao bez dinara... Kad brat dođe iz škole, on skida, ja oblačim, jedne smo pantalone imali nas dvojica. Na treninge rvanja sam išao da dobijem trenerku i patike, a moja prva ljubav bila je moja krava u štali, nju sam održavao, čistio... Voleo sam je kao ženu - veli Vlade i dodaje da je sa "Švabicom s kojom se venčao zbog papira morao da bude pet godina a čak ju je vodio i dole u Bosnu, na njeno insistiranje. Setivši se detinjstva i teškog života, Vlade se i rasplakao rekavši da je otac umeo da popije i da se mu se majka batina nadobijala u životu ko niko. Bila je i žrtva i mučenica za njih četvoro, svoje dece, šta je sve pretrpela. On je u suzama apelovao na sve muškarce da nikad ne dignu ruku na svoje žene, jer su žene divne i šta bismo mi bez njih.

Sada radi kao vozač kamiona, voli žene i muziku i u Nemačkoj sada već, eto, živi već 30 godina - od 1993. Pre toga radio je kao dečak i momak u Zadru i Puli, a u Nemačku ga je dovela žena iz Mostara, kod svoje sestre, i prijavila ga kao izbeglicu. Tako se obreo preko.

- Tek sad život počinje... - kaže Vlade koji smatra da je dobar vozač, zna i sa šleperom i sa prikolicama, ali ima svoje principe. Neće više, kaže, da radi u firmama koje ne plaćaju i koje ne cene vozače.

Kurir.rs/Youtube