"AKO MI NEMAMO VREMENA ZA NAŠU DECU, NEKO DRUGI ĆE DA IMA" Arsić: Kada vam traži pomoć, a vi ne možete, DRUGOG POKUŠAJA NEĆE BITI

Pisac i publicista Vlada Arsić napisao je dve knjige koje se bave problemima pedofilije i trgovinom ljudima. Reč je o romanima Izgubljeni u magli i Armagedon, koji su, svaki na svoj način našli put ne samo do publike, već i do pozorišnih dasaka.

Roman Armagedon donosi četiri priče o žrtvama pedofilije, a jedna od njih govori o o nestanku osmogodišnje devojčice u jednoj mirnoj vojvođanskoj varošici. Posle višesatne potrage, dete je pronađeno mrtvo, silovano i zadavljeno.

Neverovatnim spletom sudbine roman je objavljen iste godine kada je strahovit zločin potresao celu zemlju - Srbija je plakala za 15-ogodišnjom devojčicom Tijanom Jurić, koju je u naselju Bajmok, oteo i zverski ubio mesar Dragan Đurić iz Surčina.

Autor romana Vlada Arsić je upravo gost Redakcije ovoga jutra u programu Kurir televizije.

Ispričao je gledaocima kako je pisana knjiga:

- Posle knjige "Izgubljeni u magli" predložili su mi da na osnovu iskustva policije napišem novu knjigu. To je podrazumevalo da se upoznam sa roditeljima žrtava i sa svim ovim slučajevima, što je za mene bilo jako teško... Prvo nisam to želeo, a kada mi je Saša Živanović nadležni za Borbu protiv teškog kriminala ispričao šta sve policajci nalaze na terenu, shvatio sam da ta knjiga mora doći do roditelja. Recezentkinja knjige mi je rekla da uprkos svemu što smo tada napisali, sada je dečja igra u poređenju sa onim što danas nalaze na terenu. Zamislite! - rekao je Arsić.

Poručio je roditeljima da se "obuzdaju" i da "ako oni ne budu imali vremena za svoju decu, neko drugi će imati".

- Uvek poručujem roditeljima da se obuzdamo, da roditelji imaju vremena za svoju decu, jer ako ga mi nemamo neko drugi će to imati! Posebno, jer današnja deca jako brzo prestaju da budu deca. Roditeljima je uvek kriva škola, društvene mreže, društvo, neko treći, a sami sebe teško pronalazimo... - poručio je Arsić.

Dete, kada upadne u zamku i kada ga neko proganja prvo se obraća roditeljima, ali ako roditelj u momentu u kojem dete traži pomoć nema vremena, drugog pokušaja neće biti, upozorio je gledaoce sagovornik Kurir TV:

- Roditelj mora da ima vreme za svoju decu. Osluškujte znake i ono što dete pokazuje (Anksioznost, nesanica, gubitak apetita...).Morate razgovarati sa svojom decom! Ako ostavimo dovoljno prostora za društvene mreže, deca će biti samo na društvenim mrežema. Internet jeste pozitivna stvar, ali se i ovo zloupotrebljava - rekao je Arsić.

Deca su tehnički obrazovanija od svojih roditelja i bolje se snalaze. Ali mi smo ti koji imamo životnog iskustva i mudrost i mi moramo ukazati svojoj deci na zamke koje vrebaju na društvenim mrežama... - istakao je.

Na pitanje voditeljke kako i na šta da roditelji obrate pažnju, Arsić savetuje:

- Dete će da dobije poruku na društvenim mrežama. Prihvatiće potpunog stranca samo ako taj neko ima veliki broj pratilaca. Dete razmišlja ovako: "Ja ću ga prihvatiti, pa ako je neki bolesnik, blokiraću ga". Ipak, njega predator neće dirati. On će pratiti šta dete radi jako dugo.Gledaće šta voli i "lajkovaće" ono što dete postavlja. Ime tog čoveka vrteće se sve vreme kao podrška detetove aktivnosti. Ta osoba vam čestita rođendan, slave, na promenjenu sliku profila on reaguje komplimentom... - ispričao je pa nastavio:

Jako dugo se ništa neće dešavati, a onda će polako početi da se oglašava, i dete će polako početi da se navikava na tu osobu u svom okruženju. Obratiće mu se nekim pitanjem da mu dete pomogne, on će mu se na pomoć bog zna kako zahvaliti, i detetu će prijati da ga jedna odrasla osoba (Arsić je ranije naglasio da nije nužno da se pedofili skrivaju iza lažne slike na profilu čak je i ne skrivaju) uvažava i najbitnije da ga jedna odrasla osoba sluša i uvek ima vremena. On je uvek na detetovoj strani! - kazao je.

Naveo je dalji tok "upadanja u paukovu mrežu":

- Nakon tog ozbiljnog kontakta, dete misli da ima prijatelja. Sve dok mu ta osoba ne traži nešto ružno. Ako dete otvoreno kaže da neće, on kreće se ucenama: Dobro, onda, moraću da kažem ono što si rekao/la za svoju drugaricu, a šta si ono rekao/la za razrednu? Debela krava... ? I tu nastaje problem iz koga dete ne može samo da se uščupa. Povlači se u sebe, počinje da se distancira, izbegava razgovor, uzroci i simptomi mogu biti mnogostruki. Morate mu pomoći da se otvori! Čak i u onim porodicama gde nisu izgrađeni socijalni odnosi postoje i druge adrese, psiholog, pedagog, pa čak i školska drugarica i drug... Suština je da sami neće rešiti problem i nada da će neko odustati od njih, nikada neće uspeti jer će doći do njh sa druge strane. Jednom kada upadnu u mrežu teško je da se sami izvuku - upozorio je Arsić.

On je još jednom ponovio da je najbolja opcija roditeljima da steknu i održe poverenje svoje dece.

- Prvo što pomislite kada se dete ne vrati je "Zvaću policiju". Kada policija dođe vi morate da znate, kakve su navike deteta? Sa kime se druži? Gde voli da ide... Prva tri sata od nestanka ključna su da bi dete bilo pronađeno. Ako vi ne znate osnovne informacije o svom detetu, onda su policiji jako dugi period vezane ruke. Od prvog novembra će zaživeti srpski Amber Alert "Pronađi me". Bolje je da se građani suoče sa zlom putem filma ili u pozorištu nego u realnosti - istakao je.

