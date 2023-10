OVAKO ĆE SE ODSAD IĆI NA BOLOVANJE, MAKSIMALNO 30 DANA: A šta posle toga? Procedura korak po korak, a oni će vas kontrolisati

Vlada Srbije nedavno je usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim je predloženo da izabrani lekar po pravilu utvrđuje privremenu sprečenost za rad do 30 dana, umesto dosadašnjih 60 dana, a da nakon toga, privremenu sprečenost utvrđuje prvostepena lekarska komisija RFZO-a.

Dakle, po novom lekar opšte prakse moći će da propiše bolovanje do mesec dana, umesto na dva meseca, kao što je to do sada bio slučaj. Onkološki pacijenti, trudnice i tek operisani pacijenti izuzeti su iz svega toga, a razlog ovakve promene je pokušaj da se suzbije zloupotreba bolovanja.

Odlazak kod lekara opšte prakse

Pacijent koji želi da otvori bolovanje dolazi kod lekara opšte prakse koji mu može otvoriti bolovanje do mesec dana najduže. U zavisnosti od zdravstvenog stanja, toliko će i lekar odobravati. Dan nakon isteka roka, potrebno je ili zaključiti bolovanje ili ići dalje na komisiju.

Odlazak pred posebnu komisiju

Kada istekne period maksimalno mesec dana, pacijent koji se vodi na bolovanju ide na komisiju.

Kako će izgledati komisija

Iako u ovom trenutku nije poznato gde će se ići na komisiju, sve ide u pravcu da to bude u onoj ustanovi koja otvara bolovanje.

Provera sumnjivih dijagnoza Nadležni smatraju da će veliki broj zloupotreba biti sprečen digitalizacijom zdravstvenog sistema. Da će tada biti mnogo jasnije ko su pacijenti koji često odlaze na bolovanja i da li su ona opravdana, ali i ko su lekari koji ih stalno odobravaju.

Kurir.rs/Blic