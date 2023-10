OTAC DEČAKA KOJI JE PROGUTAO ŽICU NA ROĐENDANU: Slučajno sam video! Skoro sva deca su jela te mafine! Evo šta su nam rekli lekari!

Otac dečaka koji je progutao žicu koja je držala uvo za medu na mafinu, otkrio je za Kurir da je sasvim slučajno to otkrio!

- Bili smo na dečijem rođendanu na kom su bili posluženi dečiji kolači, pospi, mafini sa medvedićima.. Skoro sva deca su uzela i jela. Moj sin je jeo medu, pojeo je jedno uvo, kad je zagrizao drugo uvo video sam žicu da viri i video da nema žice iz prvog uveta. Onda sam posumnjao, otvorio sam još tri-četri mede video sam da su u ušima žice. To su ustvari spajalice koje su oni razdvojili od santimetar i po, kao da su skratili spajalicu, to je mali komadić - ispričao je ovaj otac za Kurir.

On je zvao Halo bebu i rekli su mu da dete odvede kod lekara.

foto: Printscreen Instagram

- Otišli smo u Tiršovu i snimili su ga i videli da ima žicu. Javili smo i ostalim roditeljima i naši kumovi su bili na rođendanu. Oni su sutradan otišli na Institut za majku i dete i njihovom detetu je snimljena žica na rendgenu. Dete je dobro i kumica je dobro. Pratimo. Doktori su rekli da je to za bolničko praćenje, ali pošto nema tegoba pustili su nas kući i rekli da pratimo - naveo je ovaj otac.

On apeluje na poslastičare, posebno one koji prave poslastice za decu, da prave to po standardima, ali tako da to bude bezbedno za mališane.

foto: Printscreen Instagram

- Ako se baviš time, posebno pripremom hrane za decu, onda moraš da predvidiš svaki mogući scenario. Ne može jedna deklaracija da ih zaštiti! Oni su renomirana poslastičarnica i ne lišavaju se odgovornosti zato što su nešto napisali na deklaraciji. Ako su ušli u svet tog biznisa, to mora da bude bezbedno i besprekorno - zaključio je naš sagovornik.

foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, nekoliko mališana je završilo u bolnici i to zbog dekoracije na slatkišima! Oni su na jednom dečijem rođendanu progutali žicu koja je držala medino uvo na mafini.

Iz poslastičarnice su odgovorili roditeljima da im je žao zbog toga što se dogodilo.

- Na svakoj kutiji stoje napomene da se u figuricama i dekoraciji torte mogu naći nejstivi delovi, jer je to jedini način da se figurica napravi i da bi mogla da izgleda tako. U našim kolačima i tortama nema nejestivih delova, ali jednostavno u dekoraciji moraju da stoje ti nejestivi delovi (čačkalice, žice, stiropor) da bi se povezale figure. Nadamo se da su sva deca sada dobro, ako postoji nešto što možemo da učinimo javite - napisali su oni u svom odgovoru.

Kurir.rs/ M. B.