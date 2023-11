ŠAPČANIMA STIGAO KOMPLETNO OPREMLJEN SANITET: Bolnica uskoro dobija prvu magnetnu rezonancu i angio salu! (FOTO)

Opšta bolnica Šabac dobila je novo i kompletno opremljeno sanitetsko vozilo čime će biti olakšan transport pacijenata iz celog Mačvanskog okruga.

S obzirom na to da će se sanitet koristiti za prevoz pacijenata u teškim stanjima do drugih bolnica ili do kliničkih centara, veoma je važno da samo vozilo bude pouzdano i da bude dobro opremljeno da bi se vitalne funkcije pacijenta držale pod kontrolom.

foto: RFZO

Ovaj sanitet je samo deo onoga što država poslednjih nekoliko godina ulaže u zdravstvo u Šapcu i što je u planu za naredni period, saopštili su iz Republičkog fonda za zdravstveno osigiranje.

Još jedna dobra vest za oko 160.000 građana koji gravitiraju ka šabačkoj bolnici jeste da će bolnica dobiti magnetnu rezonancu. To je prva magnetna rezonanca u ovom okrugu, tako da građani više neće morati da idu u Valjevo ili u Beograd, već će moći da se pregledaju u svom gradu i što je takođe važno, neće morati da čekaju pregled.

Planirano je, takođe, da bolnica sledeće godine dobije angio salu, prvu u Mačvanskom okrugu, čime će uz magnetnu rezonancu, biti zaokružen dijagnostički centar.

Kao što je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, zdravstvene ustanove u svim delovima Srbije dobiće novu savremenu dijagnostičku opremu - magnetne rezonance, mamografe, skenere, ultrazvučne i rendgen aparate.

1 / 6 Foto: RFZO

Zahvaljujući tom ulaganju, građani će u svim delovima Srbije imati ujednačen kvalitet zdravstvene zaštite, jer svi građani zaslužuju kvalitetno lečenje, a ne samo oni koji žive u gradovima, ili samo oni koji žive u Beogradu, istiću iz RFZO.

foto: RFZO

Bez obzira na sva druga ulaganja, nove fabrike i nove puteve, zdravlje ljudi je najvažnije, jer nema ni ekonomskog ni bilo kog drugog napretka bez zdrave nacije i zdravih građana. Osim ujednačenog kvaliteta zdravstvene zaštite, ovi aparati omogućiće nam da ukinemo liste čekanja, kao i da se više posvetimo preventivnim pregledima koji imaju veliki značaj ne samo za pojedinca, nego i za ceo zdravstveni sistem i za društvo.

Jedna od olakšica za pacijente jeste i pejsmejker ambulanta, koja radi od 2020. godine, što pacijentima koji imaju ugrađen pejsmejker pruža mogućnost da kontrolne preglede obave u Šapcu, a sama ugradnja pejsmejkera u bolnici u Šapcu radi se od 2022. i do sada je ugrađeno 30 pejsmejkera i zamenjeno 8.

Kurir.rs