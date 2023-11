VETAR ČUPAO DRVEĆE IZ KORENA I NOSIO KROVOVE SA ZGRADA I ŠKOLA: Danas moguće izlivanje reka na jugu, a sutra... Poruka meteorologa

Udari vetra bili su juče toliko jaki u pojedinim delovima Srbije da su nosili krovove sa zgrada, čupali drveće iz korena i dostizali čak i preko 100 km/h! Po ulicama su leteli kontejneri i plastični javni toaleti, a s jedne škole odleteo je i deo krova!

Crno nebo nadvilo se nad našom zemljom, u Beogradu je vetar obarao drveće, koje je oštetilo veliki broj automobila, u Futogu je zabeležen i tornado. Nevreme je ozbiljno pogodilo Zapadnu Srbiju, posebno Bajinu Baštu i Mali Zvornik. Meštani, kažu, tako nešto ne pamte.

- Bilo je mnogo oluja, ali se niko ne seća da je čitavo drvo palo kao pokošeno na put. Samo pukom srećom izbegnuta je tragedija. U selu Zlodol iščupao je smrču u školskom dvorištu - rekli su Bajinobaštani za Rinu.

foto: Opština Mali Zvornik

U Malom Zvorniku oluja je skinula limeni krov s kabineta za tehničko obrazovanje u OŠ "Branko Radičević". U tom momentu, oko deset sati, đaci su bili na nastavi u drugim učionicama i nije bilo povređenih. Krov je završio van školskog dvorišta i pao na parking obližnje stambene zgrade.

foto: Opština Mali Zvornik

Mnoge građane ovo je podsetilo na superćelijske oluje koje su nekoliko puta letos pogodile našu zemlju, ali meteorolog Ivan Ristić objašnjava za Kurir da to ne može da se poredi.

- Danas se u južnoj i istočnoj Srbiji očekuju veće količine padavina, a na krajnjem jugoistoku zemlje od 20 do 50 litara kiše po metru kvadratnom, te postoji opasnost od izlivanja nekih reka. U severnim i zapadnim delovima Srbije uglavnom će biti suvo. Sutra nam se približava novi ciklon, poslednji u seriji tih jakih ciklona - navodi Ristić.

Ivan Ristić foto: Kurir Televizija

Prema njegovoj prognozi, u nedelju će vreme biti slično kao u petak, te treba biti na oprezu zbog jakih udara vetra.

- Ponovo će doći do pojačanja južnog i jugoistočnog vetra u košavskom području. U popodnevnim časovima ponovo nas očekuje kiša i skretanje vetra na zapadni i jugozapadni. Kada vetar pređe 17 metara u sekundi, to je 65 km/h i on već tada može da izazove štetu na objektima. Može da padne fasada sa zgrada, treba biti oprezan! - upozorava Ristić.

- To je daleko od onih udara koje su nam letos donosile superćelijske oluje i to ne može da se poredi, ali opet, udari vetra od 65 km/h su blizu brzina koje mogu da stvore probleme.

Ristić prognozira da se u ponedeljak i utorak očekuje smirivanje vremena, te da će temperature ići i do 20 stepeni, ali da nas već od srede očekuju pad temperature, kiša i vetra.

Bajina Bašta Vetar odneo krov škole, 700 đaka bez nastave - Bilo je pravo olujno nevreme. Najviše problema sada imamo na osnovnoj školi "Sveti Sava", gde je vetar odneo oko 80 odsto krova. Na sreću, niko nije povređen. Škola je počela da prokišnjava i već je prokislo u kabinet hemije i još neke učionice. Zbog bezbednosti je isključena struja - rekla je Vesna Đurić, predsednica opštine Bajina Bašta. Odmah su se obratili Školskoj upravi u Užicu i Ministarstvu prosvete za pomoć. - Zbog opasnosti još nije doneta odluka kako će se odvijati nastava za oko 700 dece koja pohađaju ovu školu. Postoji mogućnost da se deca podele u grupe i raspodele u druge škole dok se krov ne sanira. Problem je što je kraj godine i novi opštinski budžet još nije usvojen da bismo kao opština izdvojila sredstva za sanaciju krova. Zato smo se obratili ministarstvu.

foto: Z.G.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je upozorenje na veliku količinu padavina.

- Više padavina očekuje se danas na jugu i istoku Srbije (od 20 do 50 mm, a lokalno i više). Na slivovima Nišave, Belog Timoka i gornjem toku Južne Morave s pritokama tokom 4. i 5. novembra vodostaji će biti u umerenom porastu bez dostizanja upozoravajućih nivoa - navodi RHMZ.

Kurir.rs/ M. B. /T. I. / Z. G.