MILUTIN OSVAJA SVET, VIĐEN JE U AZIJI: Srpski beloglavi supovi gde god da odlete privlače veliku pažnju, ne zaostaje ni Čegevara

Svetski, a naši.. Tako bi se mogao nazvati veliki broj jedinki beloglavog supa koji se izlegu kod Nove Varoši, a potom obiđu čitav svet. Jedan od njih je i Milutin koji se izlegao ove godine u koloniji Radoinja, a već je krenuo na put u Aziju.

- Gde god se pojavi naš obeleženi beloglavi sup izaziva veliku pažnju. Posmatrače interesuje ko je stavio oznake na ove legendarne ptice i odakle dolaze. Juče smo dobili snimak iz Ankare našeg beloglavi supa Milutina sa oznakom 83 u društvu starešine supova, potvrdili su za RINU u Fondaciji za zaštitu ptica grabljivica.

Osim Milutina i sup Čegevara sa oznakom 76 koga satelitski se prati, a on je došao do Dardanela i nećka se da i on preleti u Aziju. Ovo ništa nije neobično jer u ovom periodu naši mladi supovi preduzimaju lutanja i jedan broj odlaze na Arabijsko poluostrvo.

- Mi procenjujemo koliko njih odlazi na ta daleka lutanja prema markiranim pticama, ali koliko ih tačno odlazi i strada tamo? Nadamo se da će izbeći zonu ratnih sukoba na Bliskom Istoku. Skoro polovina mladih supova se sa ovih putovanja ne vrati u zavičaj jer najčešće stradaju, dodaju u Fondaciji za zaštitu ptica grabljivica.

U Srbiji je najveća populacija ove ugrožene vrste na Balkanu i najčešće oni se nalaze na lutanju po Bliskom Istoku i najverovatnije da oni najviše stradaju.

(Kurir.rs/RINA)