NA NEBU SRBIJE NIJE GA BILO 70 GODINA, NAJREĐA JE VRSTA MEĐU NEBESKIM VLADARIMA Prinovi u BG zoo-vrtu dali ime Bumbar EVO KO JE TO

BEOGRAD - Beogradski zoo-vrt - Vrt dobre nade na sreću čitave prestonice dobio je prinovu, pilence gospodara neba kog na nebu Srbije nije bilo čitavih sedam decenija.

Reč je o krilatom mališanu kom su dali ime Bumbar iako nije ni u kakvoj vezi sa pčelama i njihovim krilatim srodnicima.

Izlegao se iz jajeta i to prvog posle prethodna dva pokušaja. Među nebeskim vladarima, mladunac ove vrste spada u najređe na nebu.

Procenjuje se da ih u Evropi ima samo oko 1.600 i zato je novi mališan u beogradskom zoo-vrtu osvojio srca svih zaposlenih.

Gnezdo se obilaze dvaput dnevno a dešavanja tokom preostalog vremena prate se isključivo preko kamera da se mališa ne bi uznemiravao.

Reč je o ptiću orla bradana koji je još sakriven u gnezdu kod mame.

- Veterinari i moja malenkost danonoćno nadgledamo mališana preko kamera, i dva puta dnevno idemo gore u gnezdo da vadimo pticu da je merimo, pratimo njen razvoj i ako treba da je dohranimo sa malo vrlo ukusnog pacovskog mesa, jer je to trenutno najkvalitetnija hrana koju pile bradana može da dobije - rekao je za RTS Kristijan Ovari, biolog beogradskog zoološkog vrta.

I ptice su poput ljudi, traže svog pravog partnera, objašnjava Ovari. Ovaj par bradana prvo je morao da nauči kako da napravi gnezdo, brine o jajetu, a zatim i svom piletu koje prvih par dana teško glavu drži uspravno i time roditeljima otežava hranjenje.

Evo kako je to u prirodi

Sada već iskusni, o svom Bumbaru, na smenu brinu skoro mesec dana i izgledaju vrlo uvežbano, piše Telegraf.

Mama i tata kao da imaju ugrađene satove - Neverovatni su, rade kao po satu. Dok mi završimo jutarnji sastanak u 8 sati ona je već nahranila pile i mirna je, spremna za pregled. Tako da mi već između 8.15 i 8.30 sati možemo da radimo sa njima. Ukoliko poranimo samo petnaestak minuta bude opšti haos - istakao je Kristijan Ovari.

Nažalost, u Srbiji bradana u prirodi nema već 70 godina, pa ne iznenađuje što mnogi posetioci u zoo-vrtu nisu čuli za ovog orla.

Beograđani će međutim Bumbara videti do kraja godine. U planu je da poput Španije i Austrije, i Srbija bude među zemljama koja je bradatog supa vratila u prirodu. Ipak, da bi se to ostvarilo potrebno je dosta vremena, jer za njihovu polnu zrelost mora da prođe od 5 do 7 godina. Sa trenutnih 800 grama beba bradana lepo napreduje.

