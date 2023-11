OGLASILO SE MINISTARSTVO PROSVETE ZBOG BURE U KARLOVAČKOJ GIMNAZIJI: Obustava nije najavljena, sindikat propustio OVU priliku!

Povodom najave članova Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije da će obustaviti rad u školama 13. novembra zbog, kako oni tvrde, povrede Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspirtanja od strane direktora Branka Stojkova, iz Ministarstva prosvete poručuju da je to škola od nacionalnog značaja, te da je rešavanje pitanja popunjavanja upražnjenih radnih mesta u nadležnosti Posebne radne grupe za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja!

Naime, iz NSPRS su osim za teže povrede zakona na štetu zaposlenog, direktora Karlovačke gimnazije optužili i za kršenje Posebnog kolektivnog ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

- On je primio u radni odnos novog nastavnika, umesto da već zaposlenom uveća fond časova, što mu je izričita obaveza. Zakon i kolektivni ugovor je prekršio svesno, jer ga je zaposlena, oštećena Jelena Petrović, blagovremeno obavestila da želi dopunu svoje radne norm. Zbog kršenja zakona i nanošenja štete zaposlenom zahtevamo razrešenje Branka Stojkova s mesta direktora Karlovačke gimnazije - saopštio je NSPRS.

Iz Ministarstva prosvete navode da nisu obavešteni o obustavi rada u Karlovačkoj gimnaziji, koju je za 13. novembar 2023. godine najavio Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije, ali podsećaju da su štrajkači u skladu za zakonom u obavezi da obezbede minimum procesa rada u najboljem interesu učenika.

- Ministarstvo prosvete podseća da se sva pitanja angažovanja i praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja rešavaju najpre na lokalnom nivou u okviru radnih podgrupa za praćenje angažovanja zaposlenih koje se formiraju za svaku školsku upravu. Sporna pitanja rešavaju se na Posebnoj radnoj grupi za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja Ministarstva prosvete. Članovi svih ovih radnih grupa su i predstavnici svih reprezentativnih sindikata - navode iz resornog ministarstva.

Dodaju da Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije nije reprezentativan, ali da kao Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine ima svog predstavnika (u okviru Sindikata radnika u prosveti Srbije) u Posebnoj radnoj grupi za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja Ministarstva prosvete, kao i u svim radnim podgrupama za praćenje angažovanja zaposlenih, pa i u Radnoj podgurpi Školske uprave Novi Sad (na čijoj je teritoriji Karlovačka gimnazija).

- S obzirom da je Karlovačka gimnazija jedna od sedam ustanova od nacionalnog značaja i od posebnog interesa za Republiku Srbiju, rešavanje pitanja popunjavanja upražnjenih radnih mesta u ustanovama od nacionalnog značaja i od posebnog interesa u nadležnosti Posebne radne grupe za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja (grupa na nivou Ministarstva). Predstavnici sindikata koji je najavio štrajk, niti bilo kog drugog sindikata nisu obavestili ni Posebnu radnu grupu za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, kao ni Radnu podgrupu za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja Novi Sad o radno-pravnom statusu zaposlene kojoj nije uvećan fond u Karlovačkoj gimnaziji i o novom zapošljavanju u ovoj školi, niti su to pitanje pokretali na sastancima radnih grupa. Samim tim, predstavnici ovog sindikata propustili su priliku da se problem zaposlene nastavnice reši u okviru institucija - naglasili su oni.

Branko Stojkov, direktor Karlovačke gimnazije, tvrdi za Kurir da ga niko nije obavestio o štrajku.

- Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije u Karlovačkoj gimnaziji nije reprezentativan, od 112 zaposlenih ima osam članova. Do ovog trenutka niko me nije obavestio niti najavio štrajk. Prema Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, član 5. citiram:." Preuzimanje zaposlenih vrši se tokom nastavne godine uz saglasnost radne podgrupe." Na ovo radno mesto niko nije preuzet već po hitnosti, da učenici ne gube časove, zaposlena je koleginica na određeno vreme do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačne odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos - naglasio je Stojkov.

Kurir.rs