"PREDLAGAO SAM DA KAZNA ZA BRZU VOŽNJU BUDE ŠAMARČINA" Vujanić: Novčana kazna ne rešava problem u Srbiji, već OVO SAZNANJE!

Predsednik Aleksandar Vučić, poručio je na sastanku sa članovima Udruženja roditelja dece nastradale u saobraćajnim nesrećama, da će tražiti trajnu zabranu upravljanja vozilom za svakog ko izazove povredu ili smrt deteta u saobraćaju.

Vladimir Simidžija, saobraćajni inženjer i veštak i prof. dr Milan Vujanić, stručnjak za bezbednost saobraćaja razgovarali su o mogućim sankcijama po nesavesne vozače, kao i tome koje su najefikasnije za srpski mentalite, da do nesreće uopšte i ne dođe..

Oduzimanje automobila neće doneti očekivana rešenja, započeo je razgovor Simidžija.

- Živimo u vremenu automobila. Svest treba da ide na viši nivo. Osamdesetih godina je malo ko vezivao pojas i malo kada stajao na pešačkom prelazu. Priča o tome je najviše uticala. Rezultat je išao polako, ali su rezultati stigli. Lično mislim da kazna ne rešava problem, nego strah od kazne. Ako ste svesni da ćete biti kažnjeni, bežite od toga. Saznanje da ćete biti kažnjeni je najbolje. Ako bi sistem bio tako organizovan, da uočava prekršaj i kazna je niminovna, skoro da uopšte ne bi bilo prekršaja - rekao je Simidžija.

Vujanić se pridružio razgovoru i prokomentarisao promenu zakona.

- Kazna ima nekoliko aspekata i to je vrlo vrlo komplikovana procedura. Mora da bude represivna, da se oseti posledica, preventivna i edukativna. Kada to sve uzete, jako je komplikovano i zato ga donosi najpametnije telo u državi, a to je parlament. Ako predsednik to predloži parlamentu i parlament to usvoji... Izvesnost da ćete biti kažnjeni je ono što ih zaista najviše odvraća od greške. Vi kada stanete na semafor i piše kamera, niko ne prolazi kroz crveno - smatra Vujanić.

Napravio je paralelu sa našim građanima i stanovnicima SAD.

- Ja mislim da kazne moraju odgovarati mentalitetu ljudi. Ako biste u Americi rekli kazna je 100 dolara ili mesec dana zabrane upravljanja, a ne bi želeo da vam da novac, on bi vam dao dozvolu, a u Srbiji bi odmah dao novac! Predlagao sam da kada neko vozi brzo i da policajac ima pravo da mu zalepi šamar! Šta mislite je l' bi neko pristao na to? Ne! Pored zatvora, postoji i zatvor sa prinudnim radom. Moramo smisliti takve kazne, koje će ih odvratiti od toga, da bi naši građani prihvatili to da budu kažnjeni - rekao je Vujanić uz zaključak:

- Ovo što se samo priča o tome je znak da smo na pravom putu.

