ZIMA POLAKO STIŽE: Pale prve pahulje, krajem dana SNEG će pasti u ovim delovima Srbije! FOTO

Nakon jučerašnjeg sunčanog i prolećnog dana, uz temperature i do 23°C, današnji dan pravi je jesenji, a u jednom delu padao je i sneg. Preko Srbije je prodrao hladni front, uz zahlađenje, ali i uz kišu i pljuskove.

U zapadnim, centralnim, severoistočnim, južnim i jugoistočnim predelima Srbije bilo je i veće količine padavina i u ovim predelima palo je do 20 litara kiše, na jugu i jugoistoku lokalno i preko 30 litara, dok je u ostalim predelima palo od 5 do 15 litara.

Uz pojačan severozapadni vetar i temperature su bile u padu i one se danas kreću od 10 do 15°C, u Beogradu je 13°C. Zlatibor meri 9°C, Sjenica 8°C, a Kopaonik 2°C. Inače, današnje temperature nisu mnogo odmaknule od minimalnih jutarnjih, s obzirom na to da oblačnost i padavine znatno umanjuju kolebanje temperature.

Inače, u toku današnjeg jutra u višim predelima Kopaonika provejavao je i sneg. Reč je o nadmorskim visinama iznad 1700 metara nadmorske visine. To je po drugi put ove jeseni da sneg provejava na Kopaoniku, ali ni ovog puta nije se formirao snežni pokrivač, već se samo kratkotrajno zadržavao na pojedinim predmetima.

Već u toku jutra padavine na severu i na zapadu Srbije su prestale, uz delimično razvedravanje, a prestanak padavina u toku poslepodneva usledio je u većem delu Srbije, osim na krajnjem jugu i jugoistoku.

Do kraja dana razvedravanje sa severa će širiti prema jugu, uz vedro vreme, dok će do pred kraj dana kiša i dalje padati na Kosovu i Metohiji i na krajnjem jugu Srbije, dok će na planinama ovih predela iznad 1800 metara nadmorske visine provejavati i sneg.

U toku večeri i noći u svim predelima Srbije biće vedro, uz intenzivno hlađenje atmosfere, pa se u četvrtak ujutro u Srbiji očekuje vedro i hladno, ponegde i uz slab mraz. Najveća verovatnoća za mraz očekuje se u dolinama, kotlinama i u udubljenim reljefima, kao i u većini predela pri tlu.

Zbog nešto više oblačnosti na jugu Srbije, mraz se u nižim ovim predelima ne očekuju. U dolinama i kotlinama očekuje se magla. Jutarnja temperatura u četvrtak biće od -1 do 4°C, u Beogradu i na jugu Srbije do 5°C, a maksimalna dnevna biće od 14 do 18°C, u Beogradu do 17°C.

Jugoistočni vetar tokom dana biće u košavskom području u blagom pojačanju, uz pad vazdušnog pritiska, pa će nakon kratkotrajne stabilizacije vremena to biti uvod u novu promena vremena koja se očekuje u petak.

Petak će doneti uticaj novog ciklona i pad vazdušnog pritiska, uz pogoršanje vremena, pa se krajem dana i tokom večeri očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom. U košavskom području očekuje se olujni jugoistočni vetar.

Tokom vikenda se očekuje i zahlađenje, koje će biti slično današnjem, pa se na višim planinama očekuje i sneg, koji će prema kraju dana padati i na nižim visinama, a iznad 1300-1400 metara očekuje se i kratkotrajno formiranje snežnog pokrivača. Drugog dana vikenda očekuje se sunčano.

Kurir.rs/Telegraf