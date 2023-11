BAKU STRPALI U SOBICU JER SVOJ STAN IZNAJMLJUJU Staricu (81) sin i snaja šikaniraju godinama: Preumorna sam, PLAŠIM IH SE

"Roditeljstvo je jedini posao na svetu koji radiš najbolje što umeš i nikad ne znaš da li ćeš biti nagrađen", komentar je koji stoji ispod priče o jednoj Srpkinji, 81-godišnjoj baki koja se u svojim poznim godinama muči u životu - sve zbog svog odnosa sa sinom.

Neimenovana žena koja se na Tviteru predstavlja kao "Dusa_sam" napisala je na ovoj društvenoj mreži malu priču o 81-godišnjoj baki iz Srbije za koju tvrdi da joj se požalila na život koji živi. Iako stara, ova baka trpi nedolično ponašanje svog sina, koji, po svemu sudeći, nema milosti prema njoj.

"Fina bakica (81) se žali kako je preumorna od čuvanja unučice (6) koju jako voli ali nema snage da se igra sa njom. Sin i snaja je šikaniraju, svi žive u bakinom petosobnom stanu. Nju su strpali u najmanju sobu (stan je njen) i ne dozvoljavaju da sedi sa njima u dnevnoj.

Stan koji je kupila sinu iznajmljuju jer trebaju im pare. Stvarno ne mogu da shvatim toliku pohlepu i toliko pomanjkanje bilo kakvih moralnih skrupula naročito prema roditelju. Gde je savest?

Plaši se sina, mislim to je strašno kako joj se obraća, pa čak i unuka. Snaja (mnogo mlađa od njega) kaže joj 's vama može tako sa mnom ne'. Ja zaista to ne mogu da razumem. Duša me boli, zaista. Neverovatno kulturna, sva tanana", stoji na pomenutom Tviter profilu.

"Rodila sam sopstvene neprijatelje"

Sudbina ove bake dirnula je mnoge koji su iskazali svoje mišljenje u komentarima.

"Strašna su vremena došla", "Da su kojim slučajem moji, bili bi izbačeni. Molim lepo", "Naš je prof pedagogije imao jednu sjajnu izreku: 'Roditeljstvo je jedini posao na svetu koji radiš najbolje što umeš i nikad ne znaš da li ćeš biti nagrađen. Jedino u šta možeš da se kladiš je da ćeš za greške biti kažnjen'. I zaista je tako", "Starost je gruba i jeziva. Moja sestra je znala da kaže 'rodila sam sopstvene neprijatelje'", bili su neki od komentara ispod objave.

Da ovo nije usamljen slučaj nepoštovanja roditelja od strane dece govore i sledeće situacije, za koju su tviteraši tvrdili da su istinite.

"Tako je moja tetka zatvarala svoju majku, seljanku u špajz, kad joj dođu 'fini' ljudi na slavu. Kako se sudbina nasmeje takvima u lice. Njena jedinica ju je spakovala u garažu da živi, kad joj je zasmetala. Napravila joj garsonjeru od garaže", "Imala sam isti slučaj u mojoj zgradi. Na kraju su baku proglasili neuračunljivom, uzeli starateljstvo nad njom, prodali njen stan i nju smestili u dom. Isti scenario se i ovde sprema, videćete"

