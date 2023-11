OVA 2 GRADA U SRBIJI SUTRA ĆE BITI NAJTOPLIJA: Temperatura skoro pa letnja a evo kad stiže NOVO POGORŠANJE sa pljuskovima i SNEGOM

Pred nama je topao dan za novembar, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Maksimalna temperatura biće od 13 do 17°C, u Beogradu do 16°C.

Još toplije biće u utorak. Usled južnog strujanja, sa Mediterana se očekuje dolazak još toplije vazdušne mase.

Ujutro i pre podne biće umereno oblačno, u Vojvodini i potpuno oblačno. Posle podne očekuje se sunčano.

Jutarnja temperatura biće od 0°C na jugu do 10°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 16°C na severu Srbije do 22°C u Podrinju i u Kolubarskom okrugi, pa će Loznica i Valjevu biti najtopliji gradovi. U Beogradu se nakon jutarnjih 10°C, tokom dana očekuje prolećnih 20°C.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature u Srbiji za sredinu novembra od 9 do 12°C, one će sutra biti više i za deset stepeni više od napomenutog proseka.

foto: Shutterstock

U toku noći u Vojvodini, a u sredu i u ostalim predelima Srbije sledi prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz skretanje vetra na severozapadni.

Više padavina očekuje se na zapadu i jugozapadu Srbije.

Maksimalna temperatura biće od 12°C u centralnim i zapadnim do 18°C u južnim predelima Srbije, u Beogradu do 13°C.

Krajem dana u severnim, tokom večeri i noći i u ostalim predelima sledi razvedravanje.

U četvrtak će u svim predelima Srbije biti sunčano i toplije. Maksimalna temperatura u većini predela biće oko 15°C, ponegde i do 17°C.

U toku večeri i noći sa severa novo pogoršanje vremena, pa će u petak biti oblačno i osetno hladnije sa kišom, na planinama sa snegom, uz jak severozapadni vetar.

foto: Nemanja Nikolić

Maksimalna temperatura biće od 8°C na severozapadu do 14°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 10°C.

Za vikend hladno. Prvog dana vikenda još ponegde kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg, dok će drugog dana vikenda biti sunčano, ali i dalje hladno.

Maksimalna temperatura biće od 6 do 10°C, u Beogradu do 8°C.

U ponedeljak, 20. novembra osetno toplije, uz temperature preko 15°C, lokalno i do 20°C.

Potom se očekuje pad temperature na prosečne vrednosti za kraj novembra, ali za sada nema jačeg zahčađenja na vidiku i vreme će biti uglavnom u skladu sa kalendarom.

Kurir.rs/Telegraf