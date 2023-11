BAKA MILENA 60 GODINA NIJE OTIŠLA KOD LEKARA! Nakon pisanja Kurira dobila je veliku pomoć, ali jedna stvar joj MNOGO NEDOSTAJE

U veoma lošim životnim uslovima, ali sa puno vera i optimizma, svoje penzionerske dane u centru Gnilana provodi 87-go godišnja Milana Pavićević. Posle pisanja kurira javilo se mnogo ljudi dobre volje koji su želeli da pomognu. Naša televizijska ekipa je posetila staricu Milenu kojoj društvo prave samo psi lutalice.

Skromna, ali iskrena, baka Milena ističe da je više nego dirnuta pažnjom koju je dobila.

- Ne idem kod doktora nikad. Od svoje 24. godine nisam otišla. Imam taksistu koji me vozi u Šilovu za penziju, danas sam bila. On mi kupuje po marketima šta mi treba. Dobila sam 64.500 dinara iz Beograda od ljudi koji su to prikupili - rekla je baka Milena.

Brza reakcija usledila je od Centra za socijalni rad u Kosovskoj Kamenici i Privremenog organa opštine Gnjilane.

- Prvo smo sagledali socijalno materijalne uslove zajedno sa Privrednim organom opštine Gnjilane zato što su joj prokišnjavali limovi. Oni su doneli limove, dok smo mi doneli neke osnovne namirnice, hranu za pse, tražila je neke sokove na rastvaranje. Platili smo struju unazad 2 meseca i platili smo je i unapred 2 meseca struju. Ona kod nas nije bila u evidenciji zato što ima penziju i prelazi taj nominalni iznos novčane socijalne pomoći. Zato ona nije kod nas korisnik. Ali u svakom slučaju, mi smo se pojavili ovde da bi sagledali socijalno materijalne uslove koji su izuzetno loši - rekao je Zoran Ristić, direktor Centra za socijalni rad Kosovska Kamenica, i potom dodao:

- Trudićemo se ubuduće. Ranije nismo znali za ovu porodicu, moram to da priznam i to jeste naša manjkavost. Ali sada kada znamo uključićemo se i redovno ćemo je posećivati i davati osnovne namirnice jer je to ono što joj treba.

- Ono što je najbitnije je da mi sada znamo gde živi baka Milena i da ćemo moći svi iz opštine i kancelarije za mlade da je obiđemo. Mislim da osim što joj je krov napravljen i što joj je obezbeđena hrana. Mislim da je njoj jako bitno društvo. Ona je ovde sama. Eto ja sam obećala Mileni, a i obećavam iz Privremenog organa opštine Gnjilane da ćemo je češće posećivati i da ćemo se družiti sa njom jer joj to najviše treba - rekla je Mirjana Savić, iz Premenog organa opštine Gnjilane.

Baka Milena kaže da za sada nema problema sa komšijama Albancima, ali da joj svakako nedostaju Srbi koji su nekada živeli u ovom gradu. Trenutno u Gnjilanu živi oko 50 Srba.

Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova i Metohije i Đorđe Todorov, iz Centra za društvenu stabilnost, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su prokomentarisali ovaj slučaj bake Milene.

- U Prištini i drugim većim gradovima na Kosovu takvih porodica ima i njima je zasigurno i teže. Ali ih ima i u mnogim drugim mestima. Zato je tu važan taj ljudski faktor, ali i mediji. Svaki pojedinac koji otkrije takvog nekog pojedinca ili porodicu koji su u lošem stanju treba to da rašire - rekao je Anđelković.

- Baka Milena koja je ostala tamo, po njoj možemo da vidimo te niti srpskog naroda koji pokušava da istraje na KiM-u. Oni imaju karakter i ponos i preko njih se prelamaju pre svega prava koja su ugrožena, ali i podrška Zapada koja su sve vrmee na strani Prištine - naveo je Todorov.

