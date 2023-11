"NEKA ME IZNESU, SPAVAĆU NA STEPENICAMA" Jovan Marić je bio u sukobu sa sinom, ovo je bio povod: "Za 2 godine dobio 50.000 evra"

Sporni stan od 120 kvadrata u blizini Palate pravde Marić je prepisao svom sinu još kad je on imao samo sedam meseci, kako bi ga obezbedio u slučaju da se njemu nešto dogodi, pošto ga je dobio već u poznim godinama iz trećeg braka sa psihijatrom, 30 godina mlađom, Danijelom Tiosavljević.

- To mi je treći brak. Ja sam imao 60 godina kad mi se rodio sin, supruga Danijela, koja je 30 godina mlađa od mene, skrenula mi je pažnju da sam star i da treba da obezbedim sina. Ja sam mislio da je to logično i kad je sin imao sedam meseci ja sam prepisao stan na njega. Desilo se to da kad sam se razveo sa Danijelom, desetak godina nakon rođenja Mateje. Nisam video sina sedam godina, moj sin je rastao bez oca, kao i ja. U međuvremenu sam postao ambasador u Nigeriji, gde sam bio dve godine, nisam mogao da povedem sina tamo. Kad sam se vratio, ponovo sam želeo da viđam sina kao i pre odlaska u Nigeriju. Moj sin je tada imao 15 godina, socijalni rad je razgovarao tad sa njim. Moram da napomenem da sam ja uredno plaćao alimentaciju svakog meseca u iznosu od 1.860 evra. Sin i majka su odlučili da ne žele da me viđaju. Rekli su mi da samo u pratnji policije smem da viđam Mateju. Ja sam rastao bez oca i znam koliko je to bolno. Sad kad je napunio 18 godina da se dešava ovo, ja njega toliko dugo nisam video da ne znam da li bih ga prepoznao - ispričao je tada Marić.

foto: M. M./ATAImages

- Majka njegova pokušala je mene da izbaci izmišljajući nasilje u porodici, presuda je bila da ostanem u stanu, ali da ćutim i da nema svađe. Nikad, pobogu, nisam izbacio sina iz stana... Ja sedam godina nemam kontakt sa njim, to je najtužnije, on je za dve godine dobio 50.000 evra alimentacije kada sam radio kao ambasador u Nigeriji... Gde ću ja u 80. godini života? Da iselim knjige, četiri sobe? Gde da živim? Nisam se obezbedio da ostanem u stanu do svoje smrti, advokat mi to nije rekao. Stan je sada u vlasništvu mog sina. Ja sada nemam gde, neka me iznose na ulicu, ja ću u toj zgradi spavati na stepeništu. Ja imam 80 godina, star sam čovek, neka me ostavi u stanu dve, tri godine koliko ću još živeti - rekao je Marić tada u emisiji "Vikend jutro" na Happy TV.

- Marić je pokrenuo postupak za razvod braka i tada naveo da je sedam godina pre toga prestao da živi sa njom. Kada se pokreće taj postupak, Marić da bi joj se osvetio, prvo je izvršio nasilje u porodici, a tada on ide dalje, menja bravu, pa mi tužbom vraćamo ključ, a onda 2011. menja bravu na vratima stana. Marić izbegava da govori o frapantnoj činjenici, da tu živi Aleksandra Marić, on je po dogovoru sa njom sve uradio. On nije imao pravo, priznao je tužbeni zahtev kojim ne može da se raspolaže - ispričao je tada prilikom advokat Nemanja Jolović.

