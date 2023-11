IZVINITE ZBOG SVAKE SUZE Oglasili se profesori Filološke gimnazije zbog kolege koji je na ekskurziji u Italiji napastvovao učenice

Deo profesora Filološke gimnazije iz Beograda uputili su otvoreno pismo roditeljima i učenicima povodom nemilih događaja na nedavnoj ekskurziji gde se profesor te škole B. DŽ. navodno nepristojno i neprikladno ponašao i dodirivao učenice. Profesori potpisnici pisma izrazili su duboko žaljenje zbog incidenta i izvinili se roditeljima i učenicima "zbog izazvane patnje, razočaranja i tuge, zbog svake suze i nijanse nelagode" kroz koju prolaze od ekskurzije do danas.

- Postiđeni smo zbog postupka profesora koji je u našoj školi radio dve godine, a vama, i zbog vas i zbog nas i našeg dugogodišnjeg odgovornog uloga u Filološku gimnaziju (u đake koji su ovde učili, u vas koji ste tu i one koji će doći) poručujemo da smo tu i da smo u ovome zajedno: vi i mi - navodi se u pismu profesora.

"Da li smo ipak mogli učinjeno da sprečimo"

Između ostalog, dodaje se da profesorima nije namera da ka učenicima "prelivaju krivicu koja se roji oko zapitanosti da li smo ipak mogli učinjeno da sprečimo".

- Naše je da vam ne dopustimo mnogo toga u trenucima kada vaša mladost vri, naše je da postavimo granice ishitrenim željama zaodenutim prividom dobra, na nama je da imamo hrabrosti i poštenja i da vas kaznimo kad se neprilično ponašate... Ali, pre svega, na nama je da kritički gledamo, da slobodno govorimo i da javno upozorimo na svako neprikladno ponašanje u školi. Zato nadležni škole ne smeju da budu isključivi donosioci odluka i jedini glas koji se i ovog puta u vezi sa vama i nama u javnosti čuje - smatraju potpisnici pisma.

Oni su poručili i da Ministarstvo, inspekcije i službe treba da rade svoj posao a da će njihov teren i teren učenika ostati učionica.

- U njoj ćemo nastaviti da razgovaramo, da se preispitujemo, da zaključujemo i spoznajemo, da se zajedno oporavljamo. U tim učionicama ste, između ostalog, naučili da budete tako hrabri, svoji, ponosni i snažni. U njima ste naučili da nadrastete odrasle koji umeju da podbace, da im se oduprete i da im se ne pokorite, da slobodno mislite, govorite i postupate. Baš kao što ste to učinili u Italiji - poručili su profesori u otvorenom pismu.

Direktorka bez komentara

Direktorka Filološke gimnazije Dragana Ćećez Iljukić ponovila je navode koje je iznela u medijima da protiv kolege koji je navodno izazvao incident na ekskurziji "ni jedan profesor u školi, kao ni učenik nikada nije prijavio seksualno uznemiravanje od strane tog profesora".

Ipak, "Blic" je došao do saznanja da je B. DŽ. bio pod prismotrom od strane psihološko-pedagoške službe te da je psiholog škole već sa njim razgovarao o incidentnoj situaciji koja se dogodila u gimnaziji.

Upitana da li je to istina, direktorka Ćećez Iljukić kratko nam je odgovorila: "To ćete morati da pitate psihologa i one koji su vam to rekli."

Osumnjičeni profesor pod istragom

Podsetimo, Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu od strane PU Savski venac dostavljen je izveštaj o prijavljenom seksualnom uznemiravanju učenica Filološke gimnazije na ekskurziji u Italiji.

Kako se saznaje, kritični događaj dogodio se 30. oktobra, a policija je izveštaj dostavila tužilaštvu na dalje postupanje.

Učenice koje su bile na "meti" B.DŽ. su odmah prijavile drugim profesorima da ih ovaj uznemirava i da se nedolično ponaša. Po povratku sa ekskurzije sve su ispričale roditeljima koji su razgovarali sa direktorkom škole i obavestili policiju o nemilom događaju.

S obzirom na to da je zaposleni posle pokrenutog disciplinskog postupka i rešenja o udaljenju sa rada podneo zahtev za raskid radnog odnosa, doneto rešenje o prestanku radnog odnosa.

Profesor beogradske Filološke gimnazije B.DŽ. koji je navodno na ekskurziji omogućio maturantima da dođu do alkohola i da ga konzumiraju, a zatim je, prema rečima svedoka, "sa njima pio, nedolično se ponašao i spopadao učenice“, prema rečima advokatice Ane Selak, ukoliko se njegova krivica dokaže, maksimalna kazna koju može dobiti je tri godine zatvora.

