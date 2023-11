"DNEVNO URADIMO VIŠE OD 20 OPERACIJA" Direktor klinike za onkologiju: Pomera se starosna granica obolelih, prevencija veoma važna

Direktor Klinike za onkološku hirurgiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije prof. Ivan Marković kaže da u toj klinici dnevno urade više od 20 operacija, u pet sala. Reč je o tzv. elektivnoj, a ne hitnoj hirurgiji. Na godišnjem nivou urade oko 7.000 operacija.

"Poslednjih nekoliko godina trend porasta koji je bio u oboljevanju od malignih bolesti, koji je dostigao 42.000 sa nažalost polovičnom smrtnošću, se održava", rekao je prof. Marković.

Na pitanje koliko vremena prođe od uspostavljanja dijagnoze, odnosno zaključka da je potrebna operacija, do ulaska u hiruršku salu, dr Marković ističe da gledaju da se pacijent operiše u roku od mesec do mesec i po dana.

“Jako vodimo računa o godištu pacijenata, o stadijumu bolesti i gledamo da to bude unutar mesec, pa da kažem do meseca i po dana. Zaista, pacijenti koji u sklopu lečenja imaju preoperativnu hemioterapiju, to operativno lečenje bi trebalo i gledamo da se sprovodi unutar mesec dana, znači četiri nedelje od poslednje primljene terapije“, rekao je Marković.

Ističe i da se, nažalost, pomera starosna granica pacijenata. Poručuje da je u prevenciji sve.

“Ako želimo da se ova negativna i loša statistika smanji u korist boljeg preživljavanja naših pacijenata, preventivni pregled i rana dijagnostika u asimptomatskoj fazi, mi imamo već etablirane skrininge za rak dojke, karcinoma grlića i debelog creva. Nisam, da kažem, ni kompetentan ni nadležan da govorim o dinamici tog sprovođenja, ali to je jedini način“, poručio je Marković.

