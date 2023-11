NE PROPUSTI DVA POKLONA U UTORAK, 21.NOVEMBRA! ČEKA VAS VELIKA IKONA ARANĐELOVDAN plus dodatak Stars!

Dnevne novine Kurir vam u utorak, 21. novembra, poklanjaju veliku ikonu Aranđelovdan sa zlatotiskom i molitvom. Kao drugi poklon čeka vas dodatak Stars.

Sveti arhangel Mihailo Prvi među arhangelima, arhangel Mihailo na ikoni predstavlja se kao borac-vojvoda, s mačem ili kopljem u ruci, a narodno verovanje smatra da on dolazi i uzima ljudske duše, kad je kome kucnuo čas. Na ikoni se ponekad predstavlja kako je pobedio Denica, okovao ga verigama i stao mu nogom za vrat. On se smatra čuvarem vere pravoslavne i borcem protiv jeresi. Aranđelovdan je druga slava po zastupljenosti među Srbima, odmah posle Nikoljdana. Kod mnogih hrišćana koji slave Aranđelovdan postoji verovanje i običaj da se ne sprema žito jer se on smatra živim svetiteljem, što je potpuno netačno. Za slavu je potrebno poslužiti i žito, jer se ono sprema za duše predaka, a ne za dušu sveca, koji je pred Bogom živ. Da li će trpeza biti posna, zavisi od toga na koji dan pada slava, to jest, ukoliko se proslavlja sredom ili petkom, trpeza će biti posna.