Teška saobraćajna nesreća dogodila se juče na putnom pravcu iz Sremske Mitrovice ka Velikim Radincima, kada je automobil marke "fiat punto" sleteo sa puta. Vozač fijata je poginuo na licu mesta.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizijie gostovao je Vladimir Simidžija, saobraćajni inženjer i veštak.

03:29 CRNE TAČKE GLAVNI UZROK SAOBRAĆAJNIH NESREĆA U SRBIJI?! Stručnjak za saobraćaj: Postoji način da se one lako utvrde i otklone

- Da bi utvrdili zašto se to događa na putu koji je renoviran, pa samim tim bezbedniji, ako je greška do puta onda nadležni moraju to da isprave. Ako se to dešava na jednoj deonici puta to onda prelazui u crnu tačku. Uvek je greška u rešenju na tom mestu. Nadležni ondaa treba sa sklone tu crnu tačku. Nov put mora da stvori bolje uslove. Kažu recimo da se na auto-putu događa najviše nezgoda. Ja bih rekao da to nije tako jer je to najveći nivo organizacije i ugođaja za vozače. Ono što se dešava jeste da brzine pređu granicu. Na auto putu je manje nezgoda sa većim posledicama - rekao je Simidžija i dodao:

- Iz mog ugla problem crnih tačaka je lako rešiv, a zašto nadležni ta mesta nisu rešili to oni znaju. Recimo ako na tom mestu stavite kameru da snima i obavestite vozača ono će na tom mestu prolaziti sa pažnjom, ali nadležni očigledno imaju problem da to isprave.

