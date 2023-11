OVE NAMIRNICE SA SLAVSKE TRPEZE SU NAJVEĆA PRETNJA PO ZDRAVLJE! Stručnjak za ishranu: Povećavaju pritisak, šećer i KANCEROGENE SU

Vreme je slava, a već sutra veliki broj srpskih porodica proslavlja Aranđelovdan, pa i domaćine i goste čekaju bogate trpeze, kao i velike količine raznovrsne hrane i pića koje, ako unesemo za kratko vreme, uglavnom imaju za posledicu zdravstvene probleme, ali i višak kilograma.

Teško je odoleti svim tim slanim i slatkim poslasticama, počev od predjela, preko ruske salate, sarmica, mesa pripremljenog na različite načine, i na kraju tortama i kolačima. Kako pomiriti želju za jelima, a ne preterati, pitamo prof. dr Svetlanu Stanišić, stručnjaka za ishranu.

- Ja ne bih da me preziru naročito pripadnici muškog roda koji u tim specijalitetima uživaju. Nisam za restrikcije u ishrani i mislim da je važno da se ljudi okupljaju. Važno je da nam te prostorije budu provetrene i da se ne puši toliko - rekla je Stanišić, a potom ukazala na šta na slavskom gozbama treba obratiti pažnju:

- Da krenemo od predjela. Suhomesnato može da bude problem ljudima koji imaju visok pritisak zbog velike količine soli. Oni imaju i konzervanse, to su nitriti i nitrati koji u našem digestivnom traktu ostavljaju nitrozomine kancerogene i znamo da to loše utiče na zdravlje. Ako već ne mogu da odole čarima suhomesnatih proizvoda, ona se savetuje da biraju pršutu jer može da se kombinuje sa svežim salatama. One neutrališi dejsvo nitrozomina. Pečene paprike sa belim lukom su odlično rešenje, jer beli luk utiče dobro na holesterol.

Sastojak koji treba izbegavati, a kojeg često ima u kolačima jese margarni, jer je on izvor loših masti

- Margarin izbegavati! Bolje je da kolači budu sa maslacem i da bude što više orašastih polodova.

Kada je u pitanju testo, takođe se preporučuje kombinacija sa svežim salatama.

- Što se tiče testa i svega što podiže šećer u krvi, treba dodavati što više salate jer ona sa vlaknima usporava skakanje šećera u krvi. Pečenje treba meštati sa salatama, ali ne sa ruskom salatom, već sa kupusom i drigim svežim povrćem. Ljudi koji imaju problem sa visokim pritiskom takođe treba da izbegavaju kačkavalj i razne jake sireve. Supa je odličan način da popunimo stomak, a ako je sa kostima sadrži i kolagen koji blagotvorno utiče na organizam.

