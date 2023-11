"UMRLA TI JE MAJKA, I TI ĆEŠ ZA NJOM" Isidora objavila monstruoznu poruku koju je devojčica dobila: Trebalo mi je sat da se smirim

Uznemirujuće poruke pretnje jednoj devojčici kruže drutvenim mrežama. Nije poznato odakle je, niti u koju školu ide, ali to na kraju nije ni bitno, jer je ono što piše u ovim porukuma uznemirujuće, zabrinjavajuće, monstruozno, nedopustivo...

Naime, iz poruka se može videti da devojčica nije bila u školi, kao i da joj je majka umrla, a sudeći prema istim, može se pretpostaviti da joj je ovo poslao neko iz razreda.

Povodom ovih monstruoznih poruka i vršnjačkog nasilja oglasila se jedna Isidora, koja je morala da reaguje, a uputila je i važan apel svima:

"Zamolila bih vas za dva minuta vašeg vremena, pročitajte ovu poruku:

"Nisi bila u školi danas. Razredna je rekla da je roditeljski u utorak, ja sam rekla da tebi nema ko doći. Jesi jadna, bajo shvati da nisi bitna ni lepa, kao odj*bi curu "jao meni je mama umrla" ja se moram brinuti o bratu". I meni je pas umro pa nikom ništa. Nit si lepa nit išta. Zapravo si najružnija cura i šta s*reš mama ti je umrla u saobraćajnoj nesreći, umrla što je k*rva i ti ćeš za njom k*rvo jedna mala raspala odj*bi od ... jesi čula? Da ti ne bi završila ko mati ti mrš p*čko k*rvinska", stoji u ovoj uznemirujućoj poruci.

"Meni je trebalo dobrih sat vremena da se smirim da se saberem i presaberem u glavi da bih mogla bilo šta da kažem. Ja sam ovo pročitala dva puta i nisam mogla više fizički da se nateram da pročitam više puta. Ovo je, ne dečja svađa, prepirka, začkoljica i tako dalje, ovo je toliko.. Ovo čak nije ni bezobrazno, ovo je čisto zlo. Ovo je čisto zlo! Nebitno od koga dolazi i koliko ta osoba ima godina .Zlo ne poznaje ni godine ni pol ni naciju ni boju kože ni religiju, ništa. Ovo je strašno. Kad kažem da je vaspitanje dece nešto apsolutno najvažnije na svetu onda to mislim celim srcem, deca su budućnost.

I neću da čujem da deca ne mogu biti zlobna, deca i te kako mogu biti zlobna, pogana, malicionza i užasna, da apsolutno mogu. Nebitno koliko čovem ima godina, zlo ne bira oblik i godine. Ona je ovo stavila javno, da nije stavila javno ne bi mi palo na pamet da komentarišem, ne bih uzimala privatne slike. S obzirom da je javno, imam moralnu potrebu da kažem. Ko boga vas molim vaspitavajte svoju decu, obraćajte pažnju na svoju decu. Uzmite im telefon, nebitno, možete da im uzmete telefon, ti si roditelj uzmi mu telefon. Mnogi ljudi su super, predobri roditelji koji ne znaju šta odgajaju, kakvo zlo u kući imaju. Ljudi nemaju pojma šta imaju u kući. Nisam ja nikakva moralna gromada da se pravim pameta ali apsolutno me iritira kada neko kaže ti nisi roditelj ti ne možeš da znaš kako je to vaspitavati dete. Osoba ne mora biti biološki roditelj da bi znala šta je to ljudskost i empatija i da prepozna zlo. Vršnjačko nasilje je toliko zapušteno, na to se toliko ne obraća pažnja, toliko nikoga ne interesuje da zaštiti tu decu, da nešto uradi, nikog ne interesuje. Kad kažem nikog, mislim na nastavnike, profesore. Normalne ljude naravno da interesuje ali do koga to da dođe kad niko neće da sluša.

Ovo je sve samo ne dečja svađa, ovo je sve samo ne začkoljica, prepirka, ovo je čisto zlo. I one fore moje dete ne bi nikad, nemoj da ti ego stane na put, uzmi mobilni pogledaj šta piše i radi. Ne znam ni šta bih rekla, sve biram reči, razmišljam šta da kažem, da ima smisla ali svaki komentar je suvišan i poenta je samo da se svaki roditelj uključi u život svoje dece. Molim vas, hvala na pažnji", rekla je Isidora u ovom videu.

"Užasno", "Strašno i odvratno", "Surovo", "Dobro si rekla, ovo je čisto zlo"; "Ja sam zgrožena, malo je reći", "Roditelji ne shvataju da moraju da imaju nadzor nad mobilnim telefonima", neki su samo od komentara ispod ove objave.

Ukoliko vi ili neko iz vaše okoline trpi vršnjačko nasilje to možete da prijavite OVDE.

(Kurir.rs)