"KADA BIH PODELIO TAJNU, NE BIH IMAO VIŠE MOĆ" Zoran iz sela u Mačvi tvrdi da uz pomoć kukuruza pomaže ljudima sa OVIM PROBLEMIMA

Narodna medicina, magija ili nešto treće, pitaju se ljudi kada čuju za dar Zorana Stanića iz mačvanskog sela Radenković. On pomaže protiv upornih bradavica i kurije oči. Kroz njegovu kuću prolaze i stari i mladi, a kako sam kaže ne otkriva tajnu svoje veštine.

Naime, recept je čuo od svoje stare rođake, a potreban mu je samo kukuruz:

01:20 KADA BIH PODELIO TAJNU, NE BIH IMAO VIŠE TU MOĆ Zoran iz sela Radenković sa kukuruzom otklanja OVE probleme POTPUNO BESPLATNO

- Radim ovo sigurno 35 godina, imao sam te bradavice, pokušao da ih otklonim na razne načine, ali nije uspevalo, sve dok nisam čuo od moje dalje tetke, ona mi sve ispričala, ja sam to uradio, sve je spalo, pa sam krenuo po selu to da radim. Prvi čovek koji je došao je bio iz Vrbasa, čuo je za mene i doveo dete, a posle 20 dana mi se zahvaljivao.

Kaže da će ovu tajnu lečenja čuvati za sebe, jer ako je podeli ostaće bez te moći:

- Ma kakva magija, ne znam sam sebi da objasnim kako, samo to što odbrojim u sebi i to zrno kukuruza, ne mogu ni objasniti. Nema to u medicini. Ja sve to radim besplatno, ali svako ko dođe me časti, to je već njihovo, ali ja to radim bez naplate. Iz ljubavi ovo radim, da pomognem narodu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:59 U JAPANU SAM NAUČIO ŠTA JE MEDICINA Doktor Perišić u Pusti brigu otkrio: Kad uđem u operacionu salu slušam Lista i Betovena