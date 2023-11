NOVO UPOZORENJE RHMZ! Stiže olujni vetar jačine 100 km/h, ali tek onda sledi JOŠ VEĆI TEMPERATURNI ŠOK!

Tokom naredne noći i u utorak uslediće novo naoblačenje s kišom. Duvaće jak južni i jugozapadni vetar, naročito na planinama, a u košavskom području jak jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine na jugu Banata od 85 do 100 km/h, navodi Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

- Umereno do potpuno oblačno u prvom delu noći tek ponegde sa slabim padavinama, a drugom delu noći i sutra (28.11.) jače naoblačenje sa kišom. Duvaće jak južni i jugozapadni vetar, naročito na planinama, a u košavskom području jak jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine na jugu Banata (od 85 do 100 km/h) - navodi se u RHMZ najavi.

Kako su meteorolozi najavili, očekuje se priliv toplijeg vazduha, ali i temperaturna inverzija u plitkom sloju (najizraženija u Timočkoj Krajini, kao i po kotlinama i u brdsko-planinskim predelima istočne i jugozapadne Srbije) usloviće u tim oblastima mešovite padavine: sneg i kišu, koja će se lediti na tlu. Vetar će posle podne i uveče biti u skretanju na severozapadni.

Kiša i sneg u sredu

U sredu ujutro i delom pre podne slabe mešovite padavine (kiša i sneg) očekuju se ponegde i u Vojvodini i na području Beograda, ali će tokom dana uslediti postepeno razvedravanje.

Skok temperature

Već u četvrtak (30.11.) nakon jutarnjeg mraza, -5 do 0 °S, tokom dana će biti toplije, od 4 °S na istoku do 13 °S na zapadu Srbije. Počeće ponovo da duva jak južni i jugozapadni vetar. Najtoplije će biti u petak (01.12.) sa dnevnim maksimumima od 14 do 22 °S, a u Timočkoj Krajini oko 5 °S uz intenzivno topljenje snega u planinskim predelima u kombinaciji sa jakim vetrom. U toku noći novo naoblačenje s kišom, koja će padati i na planinama.

Nagli porast temperature u većini mesta. Na planinama intenzivno topljenje snega u kombinaciji sa jakim južnim vetrom. U toku noći, u subotu ujutro i pre podne topljenju će dodatno doprineti kiša (intenzivnija na zapadu i jugu Srbije - od 10 do 30 mm za 12 h).

foto: RHMZ

Led na putevima

Važno upozorenje za vozače za naredne dane stiže iz AMSS i RHMZ - savetuje se poseban oprez u vožnji zbog snega na pojedinim putnim pravcima, naročito u brdsko-planinskom području, ali i zbog poledice s obzirom da je, uz mraz, u nekim delovima Srbije najavljena i ledena kiša.

U takvim vremenskim uslovima, uvek je najsigurnije garažirati vozilo i ne kretati na put, ali ukoliko to ipak činite, važno je znati kako se ponašati tokom vožnje, ukoliko vas zadesi poledica na putu ili ako vas negde susretne snežna vejavica, zaveje i zaglavi.

(Kurir.rs / Blic)