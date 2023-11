Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, tokom 2022. prijavljeno je 499 krivičnih dela protiv polne slobode, među kojima 58 za silovanje.

Istovremeno je doneto je 273 osuđujućih presuda, 14 za silovanje, za dela počinjena tokom 2022. i tokom ranijih godina. Iz MUP-a Srbije kažu da su od početka 2023. godine do jula meseca prijavljena 273 krivična dela u javnom prostoru u kojima su žene napadnute.

Izmenama Krivičnog zakonika koje je predložilo Ministarstvo pravde predviđeno je da se za sve oblike krivičnih dela silovanje, obljuba nad nemoćnim licem i obljuba nad detetom može izreći i kazna doživotnog zatvora.

Advokat Aleksandar Radivojević gostovao je u emisiji Puls Srbije gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o ovim izmenama Krivičnog zakonika.

- Ono što je ministarstvo predložilo, odnosno ono što je pustilo u proceduru u ovom momentu, to je zapravo pooštravanje svih kazni iz ove glave protiv polnih sloboda. To je od šire javnosti dočekano sa odobrenjem, jer to su, uslovno rečeno, najgnusnija krivična dela i zaista posebno ona dela koja se tiču, obljube nad detetom, obljube nad nemoćnim licem i tako dalje. Sve su kazne predložene, odnosno predložene da se sve kazne pooštre - rekao je advokat.

05:09 SILOVATELJI ĆE BITI STROŽIJE KAŽNJENI! Advokat za Kurir: Izmene Krivičnog zakonika su očekivane od sledeće godine ZBOG OVOGA

- Nezahvalno je načino govoriti o nečemu što je tek u proceduri, jer skupština treba tek da se formira posle ovih izbora, naravno u decembru mesecu. Procedura za donošenje izboru izmene zakona i dopune zakona je identična kao i za donošenje zakona. Ja lično ne očekujem te izmene pre polovine, recimo, sledeće godine, jer imate jako puno predloženih izmena i drugih zakona. Ono što je tendencija, ako mogu da nekog iz mog iskustva da pogledaš što se tiče krivičnog zakonodavstva, to je tendencija pooštravanja kazni - rekao je advokat i dodao:

- Vi imate jednu odredbu u kaznenom, odnosno krivičnom zakoniku, koja je dovela do toga da se posebno ustroži izricanje kazni protiv višestrukih povratnika. Sud uvek ima odrešene ruke da donese kaznu, koja je veća ili veća od polovine maksimalno i minimalno zaprećene kazne. Dakle, to je jedna odredba, koja je učinjena u članu 53a, koja kaže da ukoliko se, pod određenim uslovima naravno, ukoliko se radi o povratniku koji je u kratkom vremenskom roku ponovio izvršenje krivičnog dela, onog koji je već činio ranije, dakle, onda je sud u obavezi da mu izrekne kaznu koja je stroža ili veća tako da su u neku ruku ovlašćenja suda sužena. Ali sa ciljem da bi se poštrilo kažnjavanje povratnika.

Kurir.rs

