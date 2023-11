STIŽE NAM HLADAN TALAS, ALI NA MINUS ĆEMO SAČEKATI: El Ninjo se pocepao na 3 dela, polarni vrtlog donosi 3 LEDENA PERIODA!

Da li ćemo tokom narednih meseci videti, posle mnogo godina, pravu zimu i kada će ona doći. Vremenski fenomen El Ninjo je izazvao brojne vremenske nepogode u svetu, ai da li će polarni vrtlog koji se formira iznad Arktika u januaru i februaru u Srbiju doneti debele minuse i mnogo snega, otkriva meteorolog Ivan Ristić.

Fenomen El Ninjo se, objašnjava, potpuno neuobičajeno ponaša.

- Polarni vrtlog je kruženje vazduha oko polova. Kada se pojavi polarni vrtlog, koji je sada na Arktiku, trebalo bi, kad je jači, da zime budu toplije. Aktivira se i afrički anticiklon u tim periodima i zima prođe skoro neprimećeno, pa tek na zimu bude malo snega - kaže Ivan Ristić.

Tri hladna udara

Međutim, sada imamo potpuno nesvakidašnju situaciju.

- El Ninjo se za sada neuobičajeno ponaša. Ove godine se desilo da imamo slabiji polarni vrtlog, koji se pocepao na tri dela i ne kruži više oko polova. Jedan je iznad Severne Amerike, jedan je iznad Sibira, a treći, što je najvažniji za nas, je baš iznad severne Evrope - kaže meteorolog Ristić.

Taj polarni vrtlog koji je zahvatio severnu Evropu zahvatio je i Srbiju.

- Polarni vrtlog je prisutan kod nas i dodatno će da snižava temperaturu. Sutra će biti malo niže temperature, ali će biti prijatnije, jer neće biti vetra. U petak će biti jugovina prava. Beograd će možda dogurati do 20 stepeni. A na primer u Sloveniji i Zagrebu biće oko temperatura oko nule, što nam ukazuje da će doći novo zahlađenje, koje najavljuje da nam je zima već tu - kaže meteorolog Ristić.

Ivan Ristić foto: Kurir tv, Shutterstock

U nedelju smo imali pravi vremenski rolerkoster. Padala je kiša, sneg, ali je bilo i grmljavine, pa i sunca.

- Mi se sada radujemo bilo kakvim pahuljama. U nedelju je bila čak i grmljavina, bilo je pahulja. Jako je važno da sneg počne što ranije, jer su tako veće šanse da bude snežna zima - kaže meteorolog Ristić.

Zahlađenje u 3 talasa

Kako je istakao meteorolog Ristić, ove godine ćemo imati tri ledena talasa.

- U decembru bi trebalo da bude malo toplije vreme. Prema nekim dugoročnim prognozama, očekujemo tri hladna talasa. Prvi talas bi bio nakon Nove godine - od Božića do posle 20. januara i on bi bio najduži. To bi ujedno bio i najhladniji period ove zime. Novi hladni talas bio bi u drugoj dekadi februara, i treći u prvoj dekadi marta - kaže Ristić.

U odnosu na 70/80 godine mi sada imamo oko 20.000 zemljotresa.

- Svi rekordi na planeti su postignuti početkom 20. veka. Tada su se desile i te bolesti, španska groznica, vidite, ponovo u toplom periodu imamo slične stvari. Dolazi do stvaranja novih virusa.

(Kurir.rs)