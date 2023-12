CENE OVOG VOĆA OTIŠLE U NEBESA! 250 grama 420 dinara: Ko sprema slavu i božićnu trpezu neka se preračuna! Kilo preko 2.000 dinara

Sezona slava je u toku, Božićni post je počeo, ali pojedini potrošači su besni zbog cena pojedinih namirnica i potrepština koje su neophodne za poslu prazničnu trpezu!

Domaćice su šokirane cenom oraha koji na pojedinim prestoničkim pijacama košta čak 2.000 dinara. Međutim, ovo koštunjavo voće je u pojedinim marketima jeftinije i iznosi oko 1.680 dinara za kilogram.

Sa početkom četrdesetodnevnog posta pojedine prodavnice i marketi su već na svojim rafovima izložili i suvo voće pored koštunjavog koje je neizostavan deo božićne trpeze. Zbog cena suvog voća i oraha u prodavnicama pojedini građani u prestonici su u šoku.

Tako recimo u jednom marketu na Banjici 250 grama oraha košta čak 420 dinara, pakovanje suvih šljiva od 250 grama iznosi 240 dinara, dok pakovanje suvih smokvi takođe od 250 grama košta čak 450 dinara!

Mnogi marketi, ali i pijačni trgovci su sa početkom decembra u prodaju dali i suve smokve čija je cena u prodavnicama 380 dinara za pakovanje od 250 grama, suva kruška iznosi 200 dinara, dok je suva jabuka za 50 dinara jeftinija i iznosi 150 dinara. Ipak, jedno od najskupljeg suvog voća je svakako urama čija je ovogodišnja cena u marketima čak 550 dinara za 250 grama.

Od koštunjavog voća tu je i domaći lešnik čije pakovanje od 250 grama košta 400 dinara!

Podsetimo, minule godine pakovanje suvih šljiva od 100 grama koštalo je od 150 do 230 dinara, suva kajsija od 300 do 380 dinara, suva smokva od 150 do 200 dinara, dok je 100 grama urme iznosilo 150 dinara.

Što se tiče oraha prošlogodišnja cena na pijacama je iznosila od 1.000 do 1.200 dinara.

Kurir.rs/ A. K.

Bonus video:

00:40 Cene namirnica u Dubaiju