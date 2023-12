2 DANA SA SNEGOM U BEOGRADU! RHMZ najavio padavine: U ovim delovima Srbije i LEDENA KIŠA! Na snazi meteo alarm, VREME JE OPASNO

danas do 8 stepeni

U Srbiji danas pretežno oblačno i hladno vreme, u nižim predelima sa kišom, ponegde i sa susnežicom i snegom, dok će sneg na planinama napraviti ili povećati snežni pokrivač, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro je na jugozapadu, a posle podne i uveče ponegde i na istoku Srbije moguća i lokalna pojava ledene kiše. Duvaće vetar slab do umeren, promenljiv, u košavskom području umeren i jak istočni i jugoistočni, posle podne i uveče u slabljenju. Najniža temperatura od -2 do 4 stepeni Celzijusa, najviša od 2 do 8 stepeni.

U Beogradu ujutro umereno, a tokom dana potpuno oblačno i hladno sa popodnevnom kišom koja će uveče kratkotrajno preći u susnežicu i sneg. Duvaće jugoistočni vetar u slabljenju koji će posle podne biti u skretanju na jugozapadni. Najniža temperatura oko 1. stepena Celzijusa, najviša oko 3 stepena.

U četvrtak će u Beogradu biti oblačno i hladno sa kišom, takođe sa susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura će biti do 4 stepena. U petak i za vikend se očekuje suvo, za vikend malo toplije.

Upaljen meteo alarm

Naranžasto upozorenje zbog snega danas je na snazi u istočnoj i jugozapadnoj Srbiji, dok je zbog vetra u Banatu upaljen žuti meteo alarm. Kada je na snazi narandžasti meteo alarm to znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe, navodi se na sajtu RHMZ.

Vreme narednih dana

U četvrtak malo hladnije i oblačno sa kišom, susnežicom i snegom povremeno. Vetar slab severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 1°C, a maksimalna od 0°C do 3°C. Uveče slaba susnežica i sneg. U petak hladno sa slabim snegom ujutru i pre podne, a popodne suvo. U subotu i nedelju sledi manji porast dnevne temperature uz slabe jutarnje mrazeve. Početkom iduće sedmice postepeno toplije.

