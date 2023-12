OVO JE DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA NEDELJE! Početkom naredne sedmice čeka nas OBRT! Mnogi se ovome nisu nadali

U Srbiji gde bude više snežnih padavina tokom dana doći će do formiranja snežnog pokrivača, najavljuje meteorolog ivan Ristić.

- Pogled u nebo ukazuje samo na jedno dolazi sneg! Tokom dana oblačno prvo sa kišom koja će brzo preći u susnežicu i sneg, gde bude više snežnih padavina doći će do stvaranja manjeg snežnog pokrivača. Sneg će tokom noći oslabiti i na kratko prestati. Sutra pretežno oblačno povremeno sa slabim snegom, sredinom dana ponegde slaba kiša i susnežica. Vetar slab povremeno umeren zapadni - napisao je Ristić na svom Fejbuk profilu i dodao:

foto: Kurir tv, Shutterstock

- Najviša temperatura od dva stepena do pet stepeni. Do kraja nedelje zadržaće se uglavnom oblačno i hladno ujutru i maglovito, sa slabim vetrom promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura bez bitnije promene u odnosu na sutrašnji dan i kretaće se od dva do šest stepeni. Početkom sledeće nedelje kraće otopljenje maksimalna temperatura u porastu i kretaće se od 10 do 15 stepeni Celzijusovih, ali se očekuje povremeno i kiša. Više kiše biće u sredu i četvrtak, 13. i 14. decembra.

Zatim od petka, 15. decembra ponovo dolazi hladan vazduh i donosi pad temperature!

Podsetimo, Ristić je u dugoročnoj prognozi za drugu polovinu decembra najavio prodore hladnijeg vazduha koji mogu doneti pojavu snega i u nižim predelima, promenljivo vreme uz brzo smenjivanje hladnijih i toplijih dana koje će se zadržati do kraja decembra.

foto: AP

- U hladnijim danima najniža temperatura kretaće se od -5 stepeni do 0 stepeni, a najviša dnevna temperatura kretaće se od nule do pet stepeni, u toplijim najniža od nule do pet stepeni, a najviša od pet do 10 stepeni Celzijusovih - kazao je Ristić i dodao:

- Ove zime sibirski anticiklon uticaće u nekoliko navrata na vreme u Evropi, ali i kod nas i doneće veoma niske temperature i dosta snega većem delu Evrope. Njegov dolazak najverovatnije posle Nove Godine, ali se ne može isključiti i pre već u drugoj ili trećoj dekadi decembra. Ukoliko dođe do prodora hladnog vazduha sa istoka temperatura će pasti ispod nule padaće sneg uz umerene jutarnje mrazeve od -10C do -5C.

Kurir.rs/ A. K.

