DETALJNA PROGNOZA DO 15. DECEMBRA: Sneg će i dalje padati, očekuje se i LEDENA KIŠA narednih dana, temperature padaju u do -10

Na vremenske prilike utiče slab ciklon koji će se preko Jadrana premeštati na severoistok i padavine koje su već zahvatile zapadne, središnje i južne predele će se u toku večeri proširiti na ceo region, najavio je meteorolog Marko Čubrilo u najnovijoj vremenskoj prognozi.

Čubrilo u objavi navodi da će nad zapadnim, središnjim i severozapadnim predelima biti snega, posebno preko 300 metara nadmorske visine (mnv), dok će istočnije biti kiše i susnežice, a sneg će padati iznad 700 mnv.

Kiša će tokom popodneva i noći preći u sneg

- Ponegde je moguće i kratkotrajna pojava ledene kiše. U toku poslepodneva i večeri kiša će i nad ostalim delovima regiona prelaziti u sneg tako da će se snežna granica spustiti ispod 100 mnv. Kako će od ponoći padavine slabiti formiranje snežnog pokrivača u nizijama je najizglednije nad većim delom nizijske Hrvatske, Bosne i Hercegovine, zapadne, severne i dela središnje Srbije, dok se istočnije očekuje samo na planinama gde bi ga do četvrtka posle podne moglo biti od 9 cm do 18 cm – kaže Čubrilo.

U nizijama snega će biti od 2 cm do 5 cm. Duvaće tokom dana istočni i jugoistočni vetar, a na zapadu severoistočni, posle podne u okretanju na zapadni i severozapadni smer. Dnevna maksimalna temperatura za sredu je od 0 do +7 stepeni Celzijusa.

U četvrtak slab sneg, tmurno i hladno

U četvrtak nad severnim i istočnim predelima pre podne će biti oblačno, hladno i tmurno uz slab sneg ili padavine na granici kiše i snega. Nad ostalim predelima biće uglavnom suvo, a od posle podneva bi uglavnom svuda bilo suvo uz severozapadni vetar. Najhladnije će biti na istoku regiona, oko 0 stepeni Celzijusa, a najtoplije na zapadu oko +6 stepeni Celzijusa.

U petak i subotu uz dominaciju anticiklona biće suvo i hladno vreme. Ujutro se očekuje mraz, koji na snegom pokrivenim planinama može biti i oko -10 stepeni Celzijusa. Dnevna maksimalna temperatura će biti od +1 do +7 stepeni Celzijusa, što je u granicama proseka, poručuje meteorolog.

Od nedelje posle podne ka nama će početi strujanje povremeno vlažnoga, ali i osetno toplijeg vazduha sa Atlantika, te će uz promenljivu oblačnost povremeno biti kiše, dok će se snežna granica podići na oko 900 mnv. Duvaće umeren, zapadni i jugozapadni vetar. U ponedeljak maksimum od +2 na istoku Srbije do oko +14 na jugozapadu Hrvatske, a zatim uglavnom do +6 do +14 stepeni Celzijusa. Jutarnji mrazevi će biti slabi i retki.

Novo, jače zahlađenje

- Oko 13. decembra stoji signal za izmenu sinoptike. Podizanje anticiklona na sever bi ponovo omogućilo znatno hladnijem vazduhu da se preko Skandinavije uputi ka nama. Oko tog datuma je prvo moguće premeštanje hladnog fronta uz prolazne padavine, jak vetar i osetno zahlađenje, dok je sinoptika sredinom meseca još dosta neizvesna.

Sve upućuje na formiranje sekundarnog ciklona u našoj blizini uz spuštanje hladnog vazduha sa severa. Za sada sve upućuje da nas polovinom meseca čeka novo zahlađenje, ali detalji će biti dostupni tek za nekoliko dana – zaključuje Marko Čubrilo.

