"JAKO MI SMETA ŠTO SE VETERINARI POMINJU SAMO U NEGATIVNOJ KONOTACIJI" Vesić za Kurir podsetio na etički kodeks veterinara

Dragan Vesić, veterinar gostovao je u emisiji "Puls Srbije" i razgovarao sa voditeljima o slučaju kojem je svedočila žena kada je, uspavan potpuno zdrav pas.

"Najveći broj samoubistava je među veterinarima, zato što u ovaj posao ulazimo veoma emotivno".

- Ne bih rekao da je u ovoj priči samo veterinar kriv. Mislim da je i sam možda bio zaveden informacijama koje je dobio od vlasnika - istakao je Vesić, dugogodišnji veterinar.

Sada, kada se pojavljuju tvrdnje o agresivnom psu, bitno je uzeti u obzir dokaze i argumente.

- Ako tvrdite da je pas agresivan, i ako postoje dokazi, to je ozbiljan razlog za razmišljanje o eutanaziji životinje - istakao je.

Ali postoji još jedan problem: nedostatak prihvatilišta za takve životinje

- Nažalost, naše društvo nema takve ustanove, osim par azila, čiji kapaciteti su očigledno ograničeni - napomenuo je.

On je podsetio na etički kodeks veterinara, i prokomentarisao kakve su sankcije za veterinare, ali posebno istakao šta mu najviše smeta:

- Da vam kažem, meni jako smeta zato što se veterinari pominju samo u negativnoj konotaciji, a dok mi ovdje sedimo i razgovaramo, stotine pasa, mačaka i drugih životinja su pod neprekidnom zaštitom i lečenjem naših veterinara. I niko ne vidi taj rad koji mora da podrazumeva etiku, da me razumete. Čovek ne može da radi, ne može da leči, ako ih ne voli. To se podrazumeva - rekao je.

Naveo je problem koji je u javnosti skrajnut:

- Da vam kažem bitan podatak. Najveći broj samoubistava u svetu je među veterinarima. A znate zašto? Zato što ulaze u svoj posao emotivno. Znači, mi mnogo emotivnije ulazimo u posao nego humani lekari. Da li me shvatate? To niko ne piše, o tome niko ne govori. A to je žalosno - rekao je Vesić.

