RUSKINJU ODUŠEVIO SVAKODNEVNI SRPSKI OBIČAJ KOJI U RUSIJI NE POSTOJI: Mi smo jedan slovenski narod, a najveća razlika je u OVOME

Sve je više Rusa u našoj državi i sve se češće može čuti ruski jezik na ulicama Beograda. O tome svedoči i podatak Ministarstva unutrašnjih poslova iz maja ove godine, da u Srbiji boravi gotovo 30.000 ruskih državljana na osnovu odobrenog privremenog boravka. Jedna od njih je Olga Butskala, iz Sankt Peterburga.

Olga Butskala jedna je od onih Ruskinja koja je napustila domovinu, svoj Sankt Peterburg pre pet godina da bi došla u Beograd i to iz ljubavi, kako prema svom suprugu, tako i Srbiji i našem narodu.

foto: Kurir televizija

- Znate kako, Rusija je moja država. Tamo je moja porodica, tata, mama i sestra. Za mene sad u ovom trenutku život u Srbiji je baš lepši. Olga je oduševljena srpskim stanovništvom, koje je po njenom mišljenju veoma ljubazno. Primećuje i da Srbi mnogo vole Rusiju i da su otvoreni za ruski narod:

-To je bilo meni prijatno zato što nigde još tako ne vole Rusiju kao ovde generalno. Možeš da radiš ovde i lep je život za porodicu i za decu i bilo mi je ovde interesantno kako tata ide napolje i igra se sa decom. To se ne može baš tako često videti u Rusiji, kao što su ovde sve porodice zajedno i baka i deka i tata zajedno sa decom. To je meni tako prijatno da vidim.

foto: Kurir televizija

Olgi je u početku bilo teško da se privikne na život u Beogradu. Tada nije razumela baš sve šta govore ljudi oko nje, ali sada joj je dosta lakše da prevaziđe tu jezičku barijeru. Iako ima mnoštvo sličnosti, Olga je istakla po čemu se to život u Srbiji ipak razlikuje od onog na koji je navikla u Rusiji.

- Generalno Rusi i Srbi su jedan slovenski narod, slični je jezik ono što ja mogu da kažem i jedna kultura, ali s druge strane postoje razlike u nekim običajima. Ne slavimo slavu baš tako svi sa porodicama. Meni je bilo interesantno to što svaka porodica ima neku slavu svoju, što nema u Rusiji. Samo se te porodične tradicije razlikuju, a generalno sve je slično kao kod svih slovenskih naroda.

02:53 RUSKINJU ODUŠEVIO SVAKODNEVNI SRPSKI OBIČAJ KOJI U RUSIJI NE POSTOJI: Mi smo jedan slovenski narod, a najveća razlika je u OVOME

Ona sada ovde ima svoju agenciju koja se bavi konsaltingom, administracijom i pravnim poslovanjem za sve Ruse, kao i ostale strance koji su došli u Srbiju. Takođe, Olga radi i u kineskoj firmi koja proizvodi elektronske cigarete kao ekonomista.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:29 EVAKUACIJA U KRIMU! Rusija NE PAMTI OVO: Četiri ljudi poginulo, DVA MILIONA BEZ STRUJE! Preko 2.000 vozila zarobljeno i zatvoreno!