RAD OVOG NOVOSAĐANA DOSPEO I NA MESIJEV INSTAGRAM PROFIL! Mario: Pored Đokovića, Lebrona, Tesle OVAJ PORTRET BIO MI JE NAJTEŽI

Novosadski frizer Mario Hvala svetsku slavu stekao je pravljenjem tetovaža od kose na glavama svojih mušterija, oslikavajući mnoge portrete poznatih ličnosti. Počeo sam da se bavim 2009. godine, kada sam bio u Sloveniji.

- Jedna mušterija mi je došla u salon i pitao me da li mogu da mu uradim dve crte na glavi. Naletela mi je inspiracija i predložio sam tarantulu, tako da sam na licu mesta uradio tarantulu na glavi. Pored Novaka Đokovića, Lebrona i Nikole Tesle, jedan portret mi je ipak bio najteži za rad - ispričao je Mario za Kurir.

foto: Privatna arhiva/Mario Hvala

- Do sada sam uradio preko 20 portreta i jedan od najtežih mi je bila Arija iz "Igre prestola". Radio sam za jednu britansku stranicu, radio sam 11 sati preko noći, tako da je bilo baš zanimljivo izdržati sve to....

Činjenica da se Mariov rad našao čak i na Mesijevom Instagram profilu pokazuje da je pravi umetnik.

- Uradio sam na profilu nakon snimanja reklame za jedan poznati brend. Argentinka koja je glumila u reklami videla me na jednoj argentinskoj televiziji gde su prikazivali jednu moju frizuru i rekla je producentima da me pronađu, što su i uspeli. Tako je došlo do saradnje. Nije samo Mesi oduševljen radom ovog Novosađanina. Čitav Luvr je ostao bez daha njegovim portretom Monalize. Već na samom startu, dok smo čekali ispred muzeja zbog kontrole ulaska, ljudi su počeli da se okupljaju. Misleći da slikaju sliku. Bili su potpuno šokirani i veoma srećni. Bukvalno sam im promenio doživljaj - ispričao je Mario.

Kurir.rs /T.M.

