"TREBAJU MI TE PARE, A ON HOĆE DA VRATI DUGOVE"! Devojci (23) iz Srbije umrla majka, a sada ratuje za nasledstvo sa ROĐENIM DEDOM!

Devojka (23) iz Srbije, našla se u velikom problemu nakon smrti svoje samohrane majke. Sve što je za ženom ostalo, od nekretnina preko drugih vrednosti pokušava da joj otme niko drugi nego rođeni deda.

Neimenovana devojka je svoj problem predočila na srpskom delu Redita, gde je objasnila da se nakon što je od svoje majke nasledila automobil i dva stana, našla u konfliktu sa dedom koji je navodno najpre uzeo auto a onda i stan počeo da renovira bez njenog pitanja. Kako ne može, tvrdi, da ostvari normalnu komunikaciju sa njim, pitala je druge koje je najbolje rešenje da prekine "njegovo zabadanje u njenu imovinu".

foto: Shutterstock

"Ja imam 23 godine, mama (samohrani roditelj) je umrla sa 50 godina. Na ostavinskoj raspravi, kao jedino dete, sam dobila dva stana i auto. Auto je moj deda uzeo par dana nakon njene smrti da vozi dok se ne završi ostavinska. Sad je ona završena i sve se vodi na mene.

On je krenuo da renovira manji stan, na svoju ruku, bez da me pita. Ponaša se kao da je sve njegovo iako je legalno sve na mene. Kad god ja pokušam da se usprotivim on postaje agresivan", piše ona te dodaje da je sada u dodatnom problemu što on želi da proda taj auto, iako nije njegov.

Da u njenoj navodnoj priči fokus nije samo na automobilu, govore informacije da je počeo i sa renoviranjem stana.

"Novac od auta koji bi prodao potrošio bi na dugove koje je napravio kod poznanika. Meni te pare trebaju da bih završila renoviranje koje je on započeo i neće da završi (renoviranje je bilo nepotrebno, samo je uništio stan i ostavio). Neće da mi da kola a pošto ja nisam vozač ne mogu ni da ih uzmem... Moje pitanje je da li ja mogu na pravni način da ga zaustavim da ne zabada u moju imovinu? Da li mogu neki pravni proces da pokrenem gde ce njemu biti zabranjeno da ulazi u stanove i da mi vrati sve ključeve?", pitala je ona na kraju.

"Da, prijaviš policiji da ti je auto ukraden"

Mnogi su je uputili da bi prva njena stanica svakako morala biti policija ili advokat.

"Uzmi advokata da mu pošalje opomenu pred utuženje. Promeniće brzo ponašanje", "Da, prijaviš policiji da ti je auto ukraden i on dobije krivičnu prijavu. A za stan, odeš sa lokalnim bravarom i zameniš bravu i time mu onemogućiš pristup", "Tužba bato! Lagano ćeš ga dobiti", pisali su joj oni.

A bili su tu i komentari onih koji nisu verovali da i u najvećim gubicima, neko nema srca.

"Kakvi mamlazi hodaju zemljom, pa zar unuku svoju hoće da zavrne?", glasio je jedan od njih.

Kurir.rs / Blic