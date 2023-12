PANČEVKA NEMA MIRA OD KADA JE IZVUČEN LOTO MILIONER: Zovu me i šalju poruke, nisam ni znala koji su brojevi izvučeni!

Normalno veče kod kuće, u Pančevu, pretvorilo se u kišu poruka onog trenutka kad je neki srećnik iz Pančeva dobio 5 miliona evra na lotu. Spremala sam ručak za sutra, kada me je prekinuo poziv koleginice s posla "Odgovori na našoj grupi, jesi li to ti, tvoj datum rođenja je u novoj loto sedmici". Nisam ni znala da se izvlači loto, još manje koji su brojevi bili, ali to nije sprečilo svaku osobu iz Beograda s kojom sam makar jednom pričala da me pozove uz reči "Seti me se, ne zaboravi, uvek sam te gotivio/la".

Prvo sam se smejala jer očigledno misle da je Pančevo jedna zgrada u kojoj živim samo ja, pa logično samo ja mogu i dobiti na lutriji ili poznavati neku Ivanu, Mariju, Jovana... Nakon toga sam se malo i zapitala - kako da objasnim da stvarno nisam dobila sedmicu, kad se stalno na račun dobitaka zezamo, već smo kolektivno na radnom mestu rasporedili potencijalne milione koje ćemo nekad osvojiti...

Iz misli me prekida realnost:

Kolega šalje poruku na Fejsbuku: "Rekla si pre 10 dana da će samo loto da te obraduje, jesi li igrala? Seti me se, znaš da te gotivim".

Na Whatsappu zilion poruka: "Ne zaboravi, obećala si 50.000 evra ako ikad dobiješ na lutriji".

"Istina, obećala sam, ali nisam jaaaa dobila ništa osim vaših fazona", objašnjavam svakom, jadam se, lamentiram nad svojom sudbinom nedobitnika lota...

Onda je usledio vrhunac večeri. Sestra mi šalje poruku: "Tvoji brojevi, tvoj datum rođenja u sedmici, reci mi da si igrala. I moj datum, 31.".

"Ma nisam, nisi jedina, svi mi pišu, svi se ponadali, ne vredi, neko je drugi imao sreće".

foto: Zorana Jevtić

Kaže jedna koleginica: "Pratićemo tvoje ponašanje".

Druga dodaje: "Znaćemo da si dobila milione ako budeš jela svaki dan kupovne kolače".

Treća kaže: "Bunda od činčile. Dugačka".

Prva uzvraća: "Znaćemo da je dobila ako ne dođe na posao sutra. Ha-haaaaa".

Druga: "Ne laži da nisi igrala!!!"

Druga opet: "Pare na sunce"

I svanu jutro. I svanu sunce, ali bez tih para.

I dođoh na posao u svom zamišljenom ferariju, pravo iz Pančeva, kroz lepote gradskog prevoza u Pančevu i Beogradu. I fore se nastaviše. I svima je nepravedno što loto nije došao meni u ruke, jer smo davno rekli da ćemo razdeliti milione ako neko od nas dobije. Svima bi bilo dobro s jednim dobitkom.

A onda se mislimo - valjda je dobio neko kome je potrebno, ko će pomoći ljudima oko sebe. Na kraju sam shvatila - OK, nisam dobila na lotu, ali sam srećna ko da jesam. Ovaj smeh od sinoć je bio jači od svih tih miliona. Ali da me bogovi srećki ne shvate pogrešno - volela bih milion u nekom krugu, ne bih se bunila, samo prvo da ne zaboravim da uplatim...

Kurir.rs/Telegraf