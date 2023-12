RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJA: Tokom noći ovaj deo Srbije biće okovan maglom!

U večernjim satima, područje Vojvodine biće delimično prekriveno maglom na pojedinim mestima. Tokom noći se očekuje umereno oblačno vreme uz postepeno poboljšanje vidljivosti, dok će se lokalno u kotlinama formirati magla.

Prema prognozi, pred jutro na jugozapadu Srbije očekuje se provejavanje slabog snega. Ovi vremenski uslovi mogu uticati na puteve i lokalni saobraćaj, posebno na područjima gde se očekuje magla ili provejavanje snega.

- U toku večeri u Vojvodini mestimično magla. U toku noći biće umereno oblačno uz postepeno povećanje vidljivosti, a magla će se formirati lokalno po kotlinama. Pred jutro na jugozapadu Srbije provejavanje slabog snega - javio je večeras Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

U četvrtak suvo uz smenu Sunca i oblaka. Tokom noći ka petku i u petak mestimično-povremeno će biti uslova za kišu i pljuskove, a u višim planinskim krajevima za susnežicu i sneg, vetar u pojačanju.

Kritična noć između petka i subote

Pod uticajem napomenutog ciklona, u Srbiji će u petak biti pretežno oblačno sa kišom, na planinama sa snegom. Duvaće umeren do jak zapadni i jugozapadni vetar, na severu Vojvodine uz olujne udare, dok će tokom večeri i noći vetar biti u skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura biće od 6 do 12°C, u Beogradu do 10°C. U noći između petka i subote kiša će ponegde i u nižim predelima na jugu, jugozapadu i jugoistoku Srbije preći u sneg. Za vikend temperatura od 6 do 10°C. U subotu će se padavine premeštati dalje na severoistok, tako da će se najduže zadržati upravo na severoistoku zemlje. Drugog dana vikenda biće dosta sunčanije, samo na severu Vojvodine oblačnije. Prema vremenskoj prognozi, od ponedeljka otopljenje, uz temperature i iznad 10°C. Dakle, do kraja godine nema na vidiku da će doći do onog pravog zimskog zahlađenja sa snegom i u nižim predelima.

Kurir.rs/24sedam