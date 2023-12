VULKANSKE ČESTICE, PEPELJASTA KIŠA, OBOJENI SNEG! Posledice erupcije vulkana idu ka Srbiji: Evo šta sve možemo da očekujemo

danas do 11 stepeni

U Srbiji će pre podne biti umereno do potpuno oblačno, a najviša dnevna temperatura biće do 11 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu i jugozapadu Srbije padaće slaba kiša, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Uveče i tokom noći sa severa novo naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom, a jugozapadni vetar će biti u pojačanju.

foto: Printscreen/RHMZ

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije jak, zapadni i severozapadni, posle podne u slabljenju i skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus tri do pet, a najviša od četiri do 11 stepeni.

U Beogradu će ujutru i pre podne biti umereno do potpuno oblačno, ali suvo. U toku dana kratkotrajno razvedravanje. Najniža temperatura biće oko tri, a najviša oko 10 stepen.

Posledice erupcije vulkana na Islandu

Na Islandu je pre par dana eruptirao vulkan nakon višenedeljnih intenzivnih zemljotresa. Meteorolog Ivan Ristić istakao je nedavno da ćemo i u Srbiji na neki način osetiti posledice erupcije.

Napomenuo je i da će oblaci i kiša, koji su najavljeni za petak na prostoru Balkana, nositi sa sobom vulkanske čestice.

"U petak, 22. decembra mlazna struja povezaće Balkan i Island, oblaci će sadržati pored kiše i snega i vulkanske čestice, ali na to smo već navikli jer smo imali puno naleta peska iz Sahare", objavio je meteorolog Ristić na svom Fejsbuk profilu.

On je takođe najavio i mlaznu struju od Islanda do Balkana.

"U petak i subotu, 22. i 23. decembra uspostaviće se mlazna struja od Islanda do Balkana brzina vetra na 10 km visine biće i do 200 km/h. Pri tlu na 10 metara visine udari zapadnog i severozapadnog vetra biće oko 18 m/s-65 km/h, najjači vetar biće u Vojvodini, na istoku Srbije i planinama", najavio je Ristić na svom Fejsbuk profila.

Najavio je i moguću pepeljastu kišu i obojeni sneg.

"Biće turbulentno narednih dana, nadam se da nam mlazna struja sa Islanda neće doneti pepeljastu kišu i obojeni sneg na planinama i da će ostati sve u tragovima. Od nedelje stabilizacija vremena i porast temperatura koje će se kretati početkom sledeće nedelje od 10 do 15 stepeni", istakako je Ristić.

Vreme narednih dana

U petak pretežno oblačno sa kišom povremeno, a samo na višim planinama sa snegom. Po Vojvodini delimično razvedravanje sredinom dana. Vetar umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 6°C, a maksimalna od 8°C do 11°C. Uveče je moguća kiša ponegde. Temperatura u 22h od 3°C do 7°C.

U subotu promenljivo oblačno sa moguće malo kiše na severu i istoku i temperatura iznad proseka. U nedelju još toplije i suvo sa sunčanim intervalima. U ponedeljak takođe toplo.

