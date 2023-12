METEOROLOŠKINJA DUŠICA DALA ODGOVOR NA PITANJE KOJE SVE ZANIMA: Hoće li biti snega za Novu godinu? A onda šokirala ovom najavom

Meteorološkinja ima vest za sve koji su se nadali zimskoj idili za Novu godinu – ovakvo nas vreme čeka do kraja 2023.

Prema mesečnoj prognozi RHMZ šanse za sneg u Beogradu su od 27. do 29. decembra, pa onda od 1. januara 2024. Meteorolozi su takođe davali dobre šanse da ćemo u novogodišnjoj noći imati „zimsku idilu“, međutim – izgleda da su značajno oslabile.

Meteorološkinja Dušica Canić je na svom profilu, uz prognozu za naredne dane, dala i odgovor na pitanje: Da li nas sneg očekuje za Novu godinu?

„Poslednju sedmicu ove godine obeležiće porast temperature vazduha na vrednosti i iznad 10°C, ponegde i do 15°C. Prema trenutnim prognozama 31. decembra natprosečno toplo, ujutro uz temperature od 0 do 5°C, tokom dana do 10°C. Dakle, do kraja godine bez snega u nižim predelima, a snežni pokrivač na planinama, narednih dana će se smanjivati. Prosečna maksimalna tempertura za ovo doba godine je od 2 do 6°C. Dakle, u narednom periodu imaćemo u više navrata temperature za sedam, pa i deset stepeni više od proseka“, navela je meteorološkinja, a u prepisci je otkrila još jednu informaciju koja se ljudima neće mnogo dopasti.

„April je viđen za sneg, kao i proletos“, napisala je.

Za Svetog Nikolu proleće, temperatura i do 20°C: Da li nas sneg očekuje za Novu godinu? Danas vreme nalik prolećnom. Biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. — 🌸🌸Duca🌸🌸 (@CanicDusica) December 19, 2023

Što se ove nedelje tiče…

„U sredu u Srbiji i dalje toplije, ali za koji stepen niže temperature u odnosu na utorak, naročito u predelima gde se magla očekuje tokom celog dana. U četvrtak u Srbiji promenljivo oblačno i prohladno. Maksimalna temperatura od 6 do 10°C, u Beogradu do 8°C. U petak se očekuje oblačno i veoma vetrovito sa kišom, na višim planinama sa snegom. Duvaće umeren do jak jugozapadni i zapadni vetar, krajem dana i tokom noći u skretanju na severozapadni. Na severu Vojvodine očekuju se olujni udari vetra.Maksimalna temperatura biće od 5 do 10°C, u Beogradu do 7°C. U subotu pre podne slabe padavine, posle podne razvedravanje. Drugi dan vikenda biće sunčan i veoma topao, maksimalna temperatura biće oko 15°C“, ističe Canić.

Kurir.rs/Nova/Prenela: SĐP