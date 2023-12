BRZO ŽIVIMO, A JOŠ BRŽE ZABORAVLJAMO: Kletva modernog doba – nastupio je fenomen UBRZANJA VREMENA I ISTORIJE!

Pred vremenom koje se neumitno ubrzava, zaboravljanje važnih i znamenitih ljudi je česta pojava. Međutim, njihovo oživljavanje putem serija i filmova je sveprisutan fenomen. Putujemo brzim vozovima i avionima, vesti dobijamo brzinom svetlosti, a pomoću mobilnih telefona i brzog interneta većina ljudi „proleti” kroz dan. Nastupio je fenomen ubrzanja vremena, pa i istorije.

„Mi danas na dnevnom nivou dobijamo više informacija i više impresija nego što su na primer ljudi u srednjem veku dobijali za čitav život. Najlakše se to objasni kad pogledate koliko je na primer vremena prošlo od otkrića točka do otkrića alata. U pitanju su vekovi, milenijumi. Pa onda od otkrića savremenih alata do industrijske revolucije, to su onda vekovi. A onda do nekih savremenih predmeta gde vi vidite da se to drastično ubrzalo. Znači, od telefona do bežičnog telefona već su decenije. Od bežičnog telefona do mobilnog već su godine, pa pogledajte svet u kome mi danas živimo“, navodi novinarka i autorka Istorijskog zabavnika, Aleksandra Bogdanović.

foto: Printscreen Youtube

Drastično ubrzanje vremena ima svoje mane i posledično stvara novi fenomen – zaboravljanje i zapostavljanje značajnih istorijskih ličnosti.

„Nije samo moj utisak nego i ankete koje se rade kada vi vidite nekada da se ljudi nalaze u Ulici Laze Pačua koliko ljudi bi znalo ko je bio Laza Paču? Ili slavimo Sretenje i Sretenjski ustav, ali koliko bi ljudi znalo da kaže ko je napisao Sretenjski ustav? Inače u pitanju je Dimitrije Davidović“, kaže Aleksandra Bogdanović.

Da važne ličnosti, događaji i pojave ne padnu u zaborav na svoj način pokušavaju filmska i televizijska industrija. Jedan od primera je serija Kruna, zasnovana na istinitim događajma iz života britanske kraljevske porodice.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

„To je takođe interesantno i taj fenomen koliko je ta serija vratila u žižu interesovanja taj događaj pogibije princeze Dajane, ali i neke druge zaboravljene događaje iz vladavine kraljice Elizabete, od trenutka njenog krunisanja do toga kako je ona zapravo dobila krunu kao žena“, ističe novinarka Istorijskog zabavnika.

„Ne znam šta je u suštini tog fenomena, valjda da ljudi žele da gledaju glamur, da žele da gledaju prinčeve i princeze da se nisu mnogo odmakli od onoga što smo u srednjem veku kao želeli i voleli da vidimo vladara, e sad samo imamo priliku da ga vidimo na televiziji“, objašnjava Aleksandra Bogdanović.

(RTS, J. Ć.)