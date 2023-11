NAGLI OBRT! TEMPERATURA SKAČE ZA 20 STEPENI, NOVO UPOZORENJE RHMZ Evo kako izdržati oscilacije u vremenu, ovo su saveti stručnjaka

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je najnovije upozorenje za vremenske prilike narednih dana! Vikend će biti neverovatan, jer nam stiže nagli porast temperature, do čak 23 stepena!

- Danas nakon jutarnjeg mraza, -5 do 0 °C, tokom dana toplije sa maksimalnom temperaturom od 7 do 13 °C, samo će u Timočkoj Krajini biti hladnije, oko 4 °C. U košavskom području počeće da duva jak južni i jugoistočni, a u ostalim krajevima južni i jugozapadni vetar.

Kako navode, tokom današnjeg jutra po kotlinama jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije, kao i na Pešterskoj visoravni mestimično magla koja smanjuje vidljivost na 200 do 500 m, lokalno i ispod 100 m.

Najtoplije će biti 1. decembra sa dnevnim temperaturama od 14 do 23 °C, a u Timočkoj Krajini hladnije, oko 7 °C, uz intenzivno topljenje snega u planinskim predelima u kombinaciji sa jakim vetrom od 30. novembra do 2. decembra.

Kako preživeti temperaturni šok

Među simptomima zbog naglih promena vremena su i ubrzani rad srca, otežano disanje sve do psiholoških simptoma, poput nesanice, anksioznosti, depresije...drugim rečima organizam u celini reaguje na dnevne oscilacije i jako je bitan savet za hronične bolesnike da u tim periodima ne napuštaju svoju rutinu, da se ne izlažu velikim fizičkim naporima.

Savetuje da je za lakše podnošenje naglih promena vremena neophodno uzimati dovoljno tečnosti. Ne sme se biti žedan, a ljudi se zarade i žeđaju. Suva usta, umorne oči su znaci da je neophodno napraviti pauzu, popiti vode, čaja sa malo meda i limuna.

- Uvek treba da bude svež i prijatan vazduh u prostoriji. Treba luftirati kada je najpogodnije vreme za to, a ne predveče kada ima puno ložišta. Ljudi koji imaju plućne bolesti i bolesti disajnih puteva, astmu, neka na vreme uzimaju terapiju kao i svi hronični bolesnici. Potrebna je mentalna i psihička priprema za sve to, i na prehladno, pretoplo, na maglu, kišu ili sneg. Svi hronični bolesnici znaju šta im najviše smete i ako imaju nešto da obave neka to obave danas, a ne u petak kada će temperatura da skoči - savetuje dr Zorica V. Dragaš.

Za četvrtak biometeorolozi kažu da će biti „relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba".

- Najizraženije tegobe mogu osetiti astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici, pa im se preporučuje da poslušaju savete lekara. Neraspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. U saobraćaju se savetuje dodatna pažnja - objavljeno je na sajtu RHMZ. Kako je ranije izjavio za „Blic" dr Nebojša Tasić pomoćnik direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, svedoci smo poslednjih godina čestih dnevnih oscilacija temperature.

- Na neki način priroda vežba naše krvne sudove tokom dana i noći. To znači da kada je temperature viša krvni sudovi se šire, znojimo se i treba da unosimo veće količine tečnosti. Već u popodnevnim i noćnim časovima dolazi do neverovatnog pada i mnogi organizmi ne stignu da se adaptiraju na te promene. Hronični bolesnici, bolesnici sa dijabetesom, hipertenzijom, sa reumatskim oboljenjima, onkološki bolesnici i drugi, kao i kardiovaskularni to teško podnese. Imaju niz simptoma, od jakog umora i malaksalosti, često se žale na bezvoljnost, apatiju kao deo hroničnog umora koji može potrajati i do više nedelja - rekao je dr Nebojša Tasić.

